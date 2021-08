Chrome OS 92 introduce l’app Google Meet e supporto eSIM

Google ha implementato alcuni aggiornamenti per Chrome OS destinati a rendere questi dispositivi uno strumento più efficace per comunicare con amici e colleghi di lavoro: Chrome OS versione 92 renderà Google Meet un’app Web progressiva preinstallata su tutti i Chromebook, così da poter effettuare una videochiamata direttamente dal Launcher. Non è l’unica novità.

Google afferma di aver anche apportato miglioramenti alle prestazioni dell’app, inclusa la possibilità di adattare le videochiamate a diverse condizioni di rete e di regolare le prestazioni video durante la condivisione dello schermo.

Poiché alcuni datori di lavoro o scuole potrebbero preferire Zoom, Google ha anche collaborato con la piattaforma di videoconferenze aziendali per rilasciare una versione dell’app ottimizzata per funzionare meglio sui Chromebook.

Chrome OS eSim

Il sistema operativo di Google supporta ora anche le eSIM, offrendo agli utenti la possibilità di utilizzarne una se necessitano di connettività cellulare. La funzione sembra particolarmente utile per i viaggiatori che hanno bisogno di passare da una rete all’altra mentre sono all’estero. Ovviamente è disponibile solo su dispositivi compatibili con eSIM, che al momento non sono molti, anche se si spera che l’arrivo della funzione in Chrome OS 92 significhi più Chromebook con supporto eSIM in futuro.

L’ultimo Chrome OS aggiunge anche una nuova scorciatoia da tastiera emoji sui Chromebook. Premendo il tasto Cerca o Avvio + Maiusc + Spazio, gli utenti potranno visualizzare un selettore di emoji compatto dove vedere le emoji usate più di recente.

Infine, l’app Esplora sui Chromebook ora include una rivista digitale a cura delle famiglie e ogni edizione include app educative per bambini. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Chrome OS e dei Chromebook si parte da qui, invece tutte le notizie dedicate a Google sono disponibili da questa pagina.

