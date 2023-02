Apple si impegna a donazioni per il terremoto in Turchia

In un tweet il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito che Apple farà donazioni per sostenere le operazioni di soccorso e di assistenza a sostegno delle comunità colpite dal terremoto che lunedì mattina ha colpito Turchia e Siria.

Il potentissimo terremoto (magnitudo 7.8) ha sconquassato province dell’Anatolia del Sud ed è indicato come il più forte registrato sulla Terra negli ultimi sei anni, e il più violento in Turchia da otto secoli. Il crollo di centinaia di edifici hanno intrappolato migliaia di persone e la conta di morti e feriti purtroppo continua.

Nel momento in cui scriviamo sono almeno 3700 le vittime; la popolazione è al gelo, e molti sono i soccorritori al lavoro senza sosta per recuperare i superstiti sotto le macerie.

Sono circolati filmati già nei primi attimi successivi all’evento, e altri che mostrano ulteriori fortissime scosse di assestamento del terremoto, con ipocentro a 24,1 chilometri di profondità ed epicentro a Gaziantep.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023