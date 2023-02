Segway Navimow, il tosaerba è adesso più smart con VisionFence

Segway, azienda nota anche e soprattutto per i suoi monopattini, annuncia l’arrivo in Italia del VisionFence Sensor, il nuovo accessorio basato sull’intelligenza artificiale per Navimow, il tosaerba smart.

Grazie al nuovo sensore, il tosaerba Navimow è l’unico che non utilizza barriere fisiche per delimitare il perimetro di azione, ed è dotato del controllo intelligente tramite app, del posizionamento preciso al centimetro grazie all’Exact Fusion Locating System(EFLS) di Segway e del percorso di taglio sistematico per offrire prati perfettamente curati.

Il nuovo sensore VisionFence è dotato di tecnologia AI integrata, così da consentire a Navimow di tagliare qualsiasi tipo di prato in modo ancor più intelligente e preciso. Il chip AI dedicato del sensore VisionFence permettono a Navimow di riconoscere più oggetti, oltre che individuare al meglio il perimetro del prato, anche quando lavora in aree particolarmente complesse e il segnale del satellite EFLS è debole.

Il tosaerba è progettato per una superficie di prato fino a 3.000 metri quadrati .E’ davvero silenzioso, con un livello di rumorosità ridotto a 54 decibel. Ancora, Navimow è dotato di diversi sensori integrati: un IMU (piattaforma inerziale) e un sensore per il sollevamento anteriore e posteriore, oltre ai sensori VisionFence e Bump. Il mix di queste tecnologie permette di evitare gli ostacoli, come i vasi, che vengono rilevati automaticamente dall’unità e aggirati.

Inoltre, a livello di sicurezza, è presente il sensore BladeHalt, che arresta le lame se un oggetto entra in contatto con l’area di rilevamento. Infine, con un livello di impermeabilità IPX6, Navimow è costruito per resistere e può essere facilmente lavato con un tubo da giardino ad alta pressione.

Prezzi e disponibilità

Navimow è disponibile per l’acquisto in quattro diversi modelli con un prezzo di listino che varia dai 1.499 a 2.699 euro. VisionFence Sensor sarà disponibile a marzo come optional, con un prezzo di listino di 299,99 euro.

