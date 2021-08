Stranger Things stagione 4 arriva nel 2022

Sono passati 25 mesi da quando Netflix ha chiuso con strepitoso successo la terza stagione di Stranger Things e, causa pandemia da coronavirus, si dovrà pazientare ancora un po’ prima di tornare ad Hawkins: la quarta stagione della serie horror di fantascienza uscirà, infatti, soltanto nel 2022.

Insieme alle notizie sulla finestra di rilascio, Netflix ha rilasciato un altro teaser. La maggior parte del video di 30 secondi presenta riprese delle stagioni precedenti, ma c’è un assaggio di un mostro che sembra essere molto più grande del Mind Flayer o del Demogorgone.

Questa potrebbe essere la stagione più ambiziosa di Stranger Things fino ad oggi, poiché le riprese si sono svolte in Georgia, Lituania e New Mexico. Parte della stagione sarà ambientata in Russia, dove Jim Hopper è tenuto prigioniero.

Si spera che Netflix possa a breve informare gli spettatori di una data di rilascio più precisa: i fan aspettano da troppo tempo e la data generica del 2022, purtroppo, non sazierà i loro appetiti. Ricordiamo che le riprese della serie televisiva di culto sono state sospese e poi posticipate a causa della pandemia globale di Covid che ha reso impossibile proseguire i lavori sul set. Un problema che ha interessato anche le produzioni originali Apple di film e serie TV per il servizio in abbonamento Apple TV+.