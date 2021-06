Per Apple è record di vendite in India a inizio 2021

Prima dell’ultima ondata Covid in India Apple ha registrato un record di vendite nel Paese per quanto riguarda MacBook e iPad nei primi tre mesi del 2021. Il risultato arriva dopo anni di strategia di espansione della multinazionale di Cupertino e investimenti, focalizzati non solo a livello di produzione, insieme ai partner storici per assemblare iPhone e successivamente anche iPad, ma anche per rafforzare la presenza diretta di Apple nella vendita diretta.

Rispetto ai primi tre mesi del 2020, Apple ha segnato un record di vendite in India nei primi tre mesi del 2021, di fatto raddoppiando le vendite di MacBook e iPad fino a raggiungere quota 208 milioni di unità tra gennaio e marzo di quest’anno. Gli analisti di Canalys attribuiscono gran parte del merito del risultato all’apertura del negozio Apple Store online in India avvenuta nella seconda metà del 2020.

Occorre infatti ricordare che i piani di espansione di Apple in India sono stati in più occasioni rallentati dalla burocrazia e dalle leggi locali, che impongono una quota minima di produzione nel Paese per poter aprire negozi monomarca. Questo ha impedito finora di aprire i negozi della catena Apple Retail in India: Apple ha ottenuto i permessi per farlo solo dopo aver avviato alcuni stabilimenti per l’assemblaggio di iPhone gestiti da Foxconn e Wistron.

Il piano per il primo negozio fisico Apple Store in India prevedeva l’apertura entro la fine di quest’anno, ma è probabile che il progetto subisca ritardi a causa della pandemia, come riporta Patently Apple, che in India si è aggravata negli ultimi mesi, fino a raggiungere uno dei record più alti di vittime al mondo. L’impennata di casi ha costretto i partner di Apple a chiudere divisioni e interi stabilimenti, fino a dimezzare la produzione di iPhone locale all’inizio del mese di maggio.

