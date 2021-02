Apple tratta per sensori LiDAR per Apple Car

Ancora non è dato sapere quale sarà la società che collaborerà con Cupertino per produrre Apple Car (qui un elenco dei partner potenziali) ma, secondo le ultimissime anticipazioni, i dirigenti di Apple stanno trattando con diversi costruttori di sensori LiDAR da impiegare in un veicolo con guida autonoma.

Lo sviluppo da parte di Apple di un veicolo elettrico a guida autonoma è noto fin dal 2014, ma solo in questi ultimi mesi, dopo ridimensionamenti e cambi di rotta, emergono periodicamente indiscrezioni che indicano Cupertino alla ricerca di partner per la costruzione di parti, componenti e per l’assemblaggio.

Il sensore LiDAR è già impiegato da Apple per funzioni di realtà aumentata, prima in iPad Pro 2020 e poi anche negli iPhone 12 Pro: permette di rilevare oggetti e ambienti intorno all’utente, misurandoli e calcolando la distanza in base al tempo di volo del segnale luminoso. Secondo le trattative in corso di Apple con i costruttori LiDAR per Apple Car, indicate da Bloomberg, la multinazionale di Cupertino richiede sensori che saranno allo stato dell’arte anche tra 4-5 anni. Impiegati sui veicoli a guida autonoma, questi sensori permettono all’auto e al computer che gestisce la guida autonoma di vedere la strada, altre auto e ostacoli.

Interessante rilevare che le tempistiche indicate nelle discussioni, cioè tra 4-5 anni, coincidono con le previsioni di arrivo in commercio di Apple Car, previsto nel 2025-2026, anche se altri invece indicano il 2024. Ma la parte più interessante del report indica che Apple ha già sviluppato internamente «La maggior parte del software necessario, dei processori sottostanti e degli algoritmi di intelligenza artificiale richiesti per un sistema così sofisticato».

