Apple TV plus e Paramount plus valutano pacchetto unico in sconto

Con gli aumenti dei prezzi e l’abbondanza di servizi e piattaforme lo streaming sta cambiando rispetto a solo uno o due anni fa: anche Apple TV+ e Paramount+ devono fare i conti con le disdette mensili e valutano di creare un buncdle in pacchetto unico contenente i due servizi proposti in sconto.

Second il Wall Street Journal Apple e Paramount starebbero discutendo questa possibilità e non è ancora chiaro quale forma potrebbe prendere l’offerta. Non a caso le trattative avvengono in un momento nel quale praticamente tutti i principali servizi di streaming hanno aumentato i prezzi per incrementare le entrate dopo anni di tariffe contenute e offerte speciali.

Ma nel frattempo l’offerta si è moltiplicata e con l’aumento dei prezzi un numero crescente di utenti disdice l’abbonamento definitivamente o per passare a un altro servizio.

L’ultimo aumento dei prezzi dei servizi Apple risale a ottobre. In precedenza Apple TV+ costava 6,99 euro al mese da allora diventati 9,99 euro al mese. La TV in streaming di Apple si può avere anche come parte del pacchetto Apple One insieme a iCloud+, Apple Music, Apple Arcade a 19,95€ al mese, quindi 9 euro in meno rispetto alla somma dei servizi inclusi acquistati singolarmente.

È ancora presto per dire se il pacchetto bundle unico Apple TV+ e Paramout+ arriverà o meno, ma è certo che la mossa ha senso, sotto più punti di vista. L’unione dei servizi diminuisce le probabilità che un utente disdica.

Sul fronte offerta Paramount è attiva da oltre un secolo e vanta un corposo catalogo di film e serie TV, inclusi svariati classici, mentre il catalogo di Apple è molto meno ampio ma conta diverse primizie prodotte direttamente da Cupertino o acquisite al volo. La combinazione dei due sulla carta sembra funzionare.

