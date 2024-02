Apple Vision Pro avrà oltre 600 app spaziali al lancio

Sono più di 600 le nuove app progettate per sfruttare appieno peculiarità di Vision Pro: lo riferisce Apple in un comunicato spiegando che il visore vanta un’area infinita scalabile oltre i confini dei tradizionali display, e offre una intuitiva interfaccia-utente tridimensionale che può essere gestita con occhi, mani e voce.

Apple sottolinea che le “esperienze spaziali” con Vision Pro possono trasformare qualsiasi stanza in un teatro personale dove assistere a eventi sportivi, programmi TV e film; si evidenzia ancora la possibilità di avere a disposizione nuovi modi per collaborare, creare e visualizzare contenuti digitali, trasportando l’utente in “splendidi” ambienti di gioco ed “entusiasmanti” luoghi.

Susan Prescott, vice presidente della multinazionale di Cupertino responsabile globale delle relazioni con gli sviluppatori, evidenzia che oltre a 600 nuove app specifiche per Vision Pro su App Store è possibile sfruttare “oltre un milione” di app tra quelle per iPhone e iPad, app presentate come in grado di cambiare le modalità con le quali si sperimenta l’intrattenimento, la musica e i giochi, alimentando l’immaginazione con nuove esperienze che consentono di imparare, esplorare, sviluppare la produttività.

Vision Pro vanta display ad altissima risoluzione, in grado di mostrare pixel superiori per ciascun occhio a quelli di una TK 4K, visualizzando contenuti come se fossero visti un display da 100″. Apple presenta il dispositivo come adatto per eventi sportivi.

Con app come PGA TOUR Vision, è possibile visualizzare il tracciamento dei tiri mostrati su modelli 3D che appaiono sovrapposti sui veri campi da golf, insieme a dati statistici, classifiche, schede di valutazione, tempi, dettagli sui percorsi e sul torneo, un insieme di informazioni che offrono un nuovo modo di assistere a eventi sportivi.

Con l’app NBA per Vision Pro, gli li appassionati di basket possono visualizzare fino a cinque partite in streaming dal vivo oppure on demand grazie al Multiview; MLB promette di “immergere” l’utente nello stadio, con la vista dalla casa base, e statistiche per ogni passaggio.

L’app Red Bull TV visualizza mappe 3D delle corse, con video di alta qualità e ambienti immersivi. I fan del calcio possono accedere a MLS Season Pass con l’app Apple TV per godersi tutta la stagione 2024 della Major League Soccer. Apple riferisce di app compatibili di importanti canali TV via cavo USA, incluse Comcast Xfinity, Cox Contour, Sling TV e Verizon Fios, e emittenti sportive quali SPN, CBS, Paramount+, NBC, NBC Sports, Peacock, FOX Sports e UFC.

Sul versante intrattenimento, app specifiche possono sfruttare peculiarità uniche di Vision Pro. IMAX offre esperienze 2D e 3D, con documentari quali Deep Sky ottimizzati alla stregua del noto di sistema di proiezione, con una grandezza e una risoluzione superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali. Sono previsti film e serie, titoli selezionati con risoluzione 4K e Audio Spaziale con Dolby Atmos.

Tra le tante app che Apple cita per visionOS, anche quelle che consentono di collaborare, gestire file e contenuti come Box, MindNode per il brainstorming, OmniFocus e OmniPlan per la visualizzazione di dati e attività di project management, le app della suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, ecc.) e tante altre ancora.

Non manca poi un accenno ai giochi, inclusa la possibilità di sfruttare oltre 250 giochi di Apple Arcade. Alcuni giochi sono in grado di sfruttare peculiarità del visore e offrire esperienze immersive; tra questi: LEGO Builder’s Journey, Super Fruit Ninja e altri ancora.

Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo il marketing Apple. La Mela ha predisposto un video di presentazione per spiegare il funzionamento. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.