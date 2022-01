Apple vuole le partite di baseball MLB in diretta

La prossima stagione della Major League Baseball potrebbe andare in onda in streaming su Apple TV+: lo riporta il New York Post, secondo il quale Apple starebbe discutendo con la società sportiva di trasmettere le partite sulla propria piattaforma, aumentando così l’attrattiva del servizio verso chi ancora non si è abbonato o che deve decidere se rinnovare il pagamento oppure no.

Stando alle indiscrezioni, i colloqui in corso sarebbero «sostanziali» e «seri» e ci sono alte probabilità che Apple possa presto aggiungere alla pubblicità di Apple TV+ la dicitura “contenuti sportivi”: al momento infatti la piattaforma mette a disposizione degli utenti soltanto programmi televisivi e film e rispetto alla concorrenza in effetti non è in grado di fornire un’attrattiva valida per gli appassionati di sport.

La mancanza di accesso agli sport in diretta è un grave aspetto negativo per Apple TV+ e di conseguenza per Apple TV, il box con cui portare più facilmente l’intero sistema sul televisore. Specialmente se lo si raffronta a concorrenti come Amazon, che invece ha lo scorso autunno firmato un accordo per trasmettere le partite di “Thursday Night Football” (si dice che gli sia costato più di un miliardo di dollari).

Al momento su Apple TV+ non c’è nessun tipo di televisione in diretta: la piattaforma fornisce soltanto l’accesso a contenuti televisivi e cinematografici pre-registrati, quindi in tal caso l’azienda è probabile che modifichi l’interfaccia aggiungendo quantomeno una nuova sezione orientata ai contenuti in diretta.

Per adesso Apple TV+ si integra con l’app TV di Apple, che a sua volta si integra con le app che forniscono l’accesso agli sport in diretta tramite la scheda “Sport”: ad esempio si può selezionare la squadra preferita dall’app TV, che a quel punto notificherà l’utente della disponibilità in streaming di una partita che la riguarda. Ma finisce qui.

Pare che la MLB sia acquistando le partite nazionali dei giorni feriali che in precedenza erano un’esclusiva di ESPN, quindi se l’accordo andrà a buon fine è probabile che Apple TV+ offra poi le partite del lunedì e del mercoledì per cui ESPN perderà l’esclusività. In precedenza anche Amazon e Barstool Sport hanno provato ad accaparrarsi questa stagione, ma pare che alla fine non si sia raggiunto nessun accordo.

