iFixIt smonta Apple Watch 5 e scopre le differenze con Apple Watch 4

Puntuale come sempre, iFixit – sito specializzato nella vendita di parti di ricambio – ha smontato anche il nuovo Apple Watch 5. Esternamente lo smartwatch di ultima generazione della Mela somiglia al precedente ma anche internamente non cambia molto.

iFixit segnala migliorie a elementi quali il Taptic Engine, al display e al connettore della batteria. Quest’ultima è leggermente più grande (1,4% per 44 mm) e potente: 1,129 mWh (296 mAh) per l’Apple Watch Seris 5, contro 1,113 mWh (291,8 mAh) dell’Apple Watch Series 4. Il SoC S5 (dual-core a 64 bit – fino a 2 volte più veloce del processore S3) integra 32 GB di memoria contro i 16GB del SoC S4, e offre anche bussola e altimetro.

Il display OLED LTPO (low temperature poly-silicon and oxide) always‑on (sempre attivo) con Force Touch è gestito da un nuovo controller che mette a disposizione una migliore gestione dell’alimentazione e un sensore di luce ambientale migliorato; l’architettura dei pixel nel display permette di far precipitare il refresh rate da 60Hz ad appena 1Hz quando l’orologio non è attivo. Sul fronte connessioni abbiamo: LTE e UMTS, WiFi (802.11b/g/n a 2,4GHz) e Bluetooth 5.

IFixit evidenzia nella cassa l’uso di alluminio riciclato al 100% ((sono disponibili anche le varianti con altri materiali: acciaio inossidabile, ceramica e titanio), un elemento sorprendente ma conveniente per Apple (costa di meno). Il punteggio per quanto riguarda la riparabilità è di 6 su 10.

Ricordiamo che Apple Watch Series 5 (GPS) parte da €459 e Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) parte da €559. Il famoso modello Series 3 (GPS), con GPS integrato, sensore cardiaco ottico e resistenza all’acqua, ora parte da appena €239 mentre il Series 3 (GPS + Cellular) è ora a €339.

