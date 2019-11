Apple Watch 5 scontato di sessanta euro su Amazon

Apple Watch 5 scende al prezzo minimo e diventa un interessante regalo di Natale grazie ad Amazon. La promozione era stata lanciata nei giorni scorsi ma ora diventa ancora più allettante e riguarda due modelli GPS: in argento da 40mm che scende a 398 euro e in oro da 44mm che che costa 426 euro

Lo smartwatch, lo ricordiamo, quello rilasciato a fine settembre. Le caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, sono quelle che conoscete. Le citiamo direttamente dal sito di Amazon

GPS

Display Retina always-on (sempre attivo)

Display più ampio del 30%

Swimproof

App ECG

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Bussola integrata

Altitudine

SOS emergenze

Rilevamento cadute

Ricordiamo che Apple Watch 5 eredita da Apple Watch 4 anche diverse innovazioni come corona digitale con feedback aptico, audio potenziato e così via. Al momento Apple Watch 5 è difficile da trovare in tutti i colori e i modelli, certamente non troverete queso smart watt ad ad un prezzo più basso di questo e con le stesse garanzie.

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.