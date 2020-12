Samsung Galaxy S21, tutte le specifiche trapelano in rete

L’annuncio ufficiale avverrà presumibilmente il 14 gennaio, ma sarà soltanto una conferma di quanto scoperto fino ad oggi: le specifiche tecniche complete del Galaxy S21 di Samsung, dando per assodato che corrispondano al vero, sono appena apparse in rete e tolgono di torno ogni eventuale dubbio. Perché di questo telefono si sapeva già molto, compreso il design e alcune delle caratteristiche di punta, come ad esempio la compatibilità con la S-Pen.

Non c’è quindi più spazio all’immaginazione perché con la scheda tecnica che ci accingiamo a riportarvi, si scoprono tutte le altre caratteristiche che questo terminale dovrebbe presentare. Innanzitutto, viene confermato l’abbandono delle curvature ai bordi del display in favore di un pannello piatto, seguendo quindi la scia di quanto fatto da Apple con la serie 12 di iPhone. Sembra ormai assodato pure che le fotocamere posteriori sono ridisegnate per far sì che si fondano con il bordi del telefono.

Partiamo da queste ultime: il modulo principale dovrebbe essere lo stesso degli S20 di oggi, ovvero un sensore da 1/1,76″ da 12 MP con obiettivo da 26mm f/1.8 dotato di sistema di stabilizzazione ottica. Nessuna differenza invece per la fotocamera ultrawide, da 12 MP, e per quella frontale da 10 MP. Leggermente diverso invece il teleobiettivo, con un sensore più piccolo rispetto a quello del tele attuale, ovvero 1/1,76″ invece di 1/1,72″. Risoluzione e dimensione dei pixel invece sono le stesse, ovvero 64 MP e 0,8 micron. Il tele – si legge – incorpora anche un sistema di stabilizzazione ottica e offre uno zoom pari a 3x che può andare anche oltre grazie alla tecnologia ibrida. Per quanto riguarda i video, pare esserci la possibilità di registrare i video in 8K a 30p oppure a 24p.

Quanto riporta WinFuture va comunque oltre, spiegando nel dettaglio le altre specifiche teniche del prossimo Galaxy S21. Innanzitutto, la risoluzione dello schermo, inferiore a quella del telefono che va a sostituire. Si passa infatti dai 3.200 x 1.440 pixel a 2.400 x 1.080 pixel sia per il modello S21 che per il più grande S21 Plus, con una densità di pixel pari a 421 ppi per il primo, che monta un pannello da 6.2″, e di 394 ppi per il Plus, che invece utilizza uno schermo con 6.7″ di diagonale. Entrambi però, come la generazione attuale, offrono la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz e 60 Hz.

Lato energia, l’S21 monterà una batteria da 4.000 mAh mentre il Plus ne avrà una da 4.800 mAh, mentre entrambi utilizzeranno il processore Exynos 2100 di Samsung per la versione europea e lo Snapdragon 888 per i modelli che saranno invece distribuiti negli Stati Uniti. Ovviamente ci sarà dentro la tecnologia 5G per la connettività mobile e saranno accompagnati da 8 GB di RAM, con opzioni da 128 GB e 256 GB per quanto riguarda lo spazio di archiviazione.

Ah, ci sono pure i prezzi (in Germania), che Samsung dovrebbe a questo punto confermare o smentire all’evento che terrà a gennaio: si parte da 849 euro per il Galaxy S21 e 1.049 euro per il Samsung Galaxy S21 Plus.

