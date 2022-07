WhatsApp permetterà di nascondere lo stato online

WhatsApp sta sviluppando una funzione che, se completata e rilasciata in versione definitiva per tutti, dovrebbe permettere agli utenti di nascondere il proprio stato online. Trattandosi di lavori in corso non c’è la certezza matematica che questa funzione venga completata e introdotta, WhatsApp potrebbe anche cambiare idea al riguardo, ma molto spesso gli indizi individuati nel codice beta e segnalati da WABetaInfo si trasformano in funzioni di serie a distanza di qualche mese.

La possibilità di nascondere il proprio stato online trapela da una schermata che mostra le nuove impostazioni sulla privacy che permettono a un utente di decidere chi può vedere quando utilizza l’app. La funzione integrerebbe le recenti modifiche introdotte da WhatsApp alla funzionalità Last Seen dell’app, Ultimo accesso in italiano.

Ricordiamo che a seguito del rilascio della versione beta nel mese di aprile, la piattaforma di messaggistica del gruppo Meta (Facebook) ha rilasciato un aggiornamento che ha aggiunto una impostazione “I miei contatti tranne”, consentendo un controllo più granulare su chi può vedere o meno l’ultima volta che l’utente ha effettuato un accesso online.

Il problema con la visualizzazione dello stato Ultimo accesso di WhatsApp è che mette a disposizione ai contatti dell’utente un modo per scoprire se sono stati letti i loro messaggi, questo anche se il destinatario ha disattivato la ricevute di lettura sul proprio terminale.

Secondo lo screenshot WABetaInfo condiviso, la nuova funzione di stato online consentirà di limitare la visibilità del proprio stato di ultimo accesso. È sorprendente che ci sia voluto così tanto tempo perché WhatsApp iniziasse a lavorare su una funzione di privacy di base, ma ora che sembra finalmente in arrivo, è senza dubbio una caratteristica che molti utenti apprezzeranno.

I consigli su come liberare la memoria occupata da WhatsApp su iPhone sono in questo tutorial di macitynet. All’inizio di luglio Meta ha annunciato la riduzione delle assunzioni in vista di tempi difficili.