Apple Watch, l’app Livelli O₂ aiuta anziana che si sente male in aereo

Negli Stati Uniti l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2 sono tornati sul mercato senza la funzione che consente di misurare i livelli di ossigeno nel sangue.

Le misurazioni in questione non sono pensate per essere utilizzate a scopo medico ma sono utili per conoscere con una buona approssimazione il livello di ossigeno presente nel sangue e possono aiutare a comprendere meglio il proprio stato di salute e benessere generale.

BBC riferisce di un medico che su un volo da Birmingham a Verona ha usato Apple Watch per aiutare una donna anziana che non si sentiva bene.

La donna, 70enne, aveva il respiro affannoso; il personale di bordo ha chiesto se a bordo fosse presente qualche operatorio sanitario e il dott. Rashid Riaz si è fatto avanti per dare una mano. Usando l’Apple Watch di un assistente di volo, è stato in grado di usare l’app nativa che consente di misurare i livelli di ossigeno nel sangue e individuare una saturazione troppo bassa, segno di un problema respiratorio o circolatorio.

Parlando con la paziente, ha scoperto che la donna soffre di problemi cardiaci. L’equipaggio ha portato una bombola di ossigeno, somministrato per via respiratoria per evitatare l’ipossia, e la signora è stata monitorata fino all’arrivo in Italia, dove è stata ricoverata.

“Ho imparato molto durante questo volo su come usare questo gadget”, ha dichiarato il dott. Riaz. “È una lezione su come possiamo migliorare i viaggi aerei durante questo tipo di emergenza grazie a un gadget di base che, al giorno d’oggi, è facilmente disponibile”, spiegando ancora che “Questi oggetti possono salvare la vita di qualcuno in una situazione di emergenza”.

La funzione di Apple Watch che permette di controllare i livelli di ossigeno nel sangue non è al momento accessibile sui nuovi Apple Watch venduti negli Stati Uniti: il sensore di livelli O₂ è al centro di una diatriba legale con l’azienda californiana Masimo, secondo la quale vìola suoi brevetti. Apple è stata costretta a sospendere temporaneamente le vendite della Serie 9 e dell’Ultra 2 alla fine del 2023, e gli orologi sono recentemente tornati sul mercato con l’app “Livelli O₂” disabilitata.