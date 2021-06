Apple Watch: nuova pubblicità invita a muoversi

Apple ha diffuso in Giappone una pubblicità (nel Sol Levante si vedono spesso pubblicità che non appaiono in altre nazioni) dedicata a Apple Watch.

Lo spot spinge le persone a muoversi, con lo smartwatch che letteralmente tira da un braccio le persone che stanno per intraprendere la strada più facile o trovare una scusa per evitare l’attività fisica. Lo spot è curioso ma simile ad un diverso spot di Apple Watch già visto due anni addietro.

Apple Watch misura ogni movimento e specifici “anelli attività” mostrano quanto moto si fa durante la giornata. L’obiettivo quotidiano è chiuderli tutti. Apple ha previsto “medaglie”, allenamenti personalizzati e sfide Attività per invogliare gli utenti ad avere sempre la carica giusta per riuscirci.

Per tutte le notizie, i tutorial su Apple Watch vi rimandiamo all’apposita sezione di Macitynet.