Voci da Taiwan: il MacBook Pro Mini-LED nel terzo trimestre dell’anno

Global Lighting Technologies, fornitore di Apple, comincerà le spedizioni di componenti per i display mini-LED destinati a nuovi MacBook Pro nel terzo trimestre del 2021. A riferirlo è il non sempre affidabile sito taiwanese DigiTimes citando sue non meglio precisati fonti del settore industriale.

Nel riassunto dell’indiscrezione riportata dietro un paywall si legge che le spedizioni di una “piastra guida” destinata a MacBook Pro con retroilluminazione mini-LED del fornitore Global Lighting Technologies (GLT) verrà spedita nel terzo trimestre del 2021.

Da tempo si vocifera che Apple avrebbe intenzione di presentare nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con display mini-LED e una prima evoluzione del chip M1, già visto sugli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini e iMac 24″.

Fino adesso sappiamo che sui nuovi MacBook Pro dovremmo vedere il ritorno della porta MagSafe, una uscita HDMI e un lettore SD card; non mancheranno le porte Thunderbolt/USB-C e forse anche opzioni per nuove colorazioni, sulla falsariga di quanto già visto con i nuovi iMac 24″ M1.

Si vocifera anche che la Touch Bar verrà eliminata, con Apple che avrebbe scelto il ritorno alla tastiera con i tradizionali tasti funzione standard, di un riprogettato sistema di raffreddamento che tiene conto del chip M1.

Lo scorso mese Apple ha presentato un nuovo iPad da 12,9″ con tecnologia mini-LED che rispetto all’LCD offre neri più profondi, contrasto e luminosità migliori.

