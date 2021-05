L’Università del Nevada fornirà iPad a tutte le matricole

Apple sta collaborando con Università del Nevada-Reno alla creazione di un programma che offrirà una piattaforma didattica e garantirà la parità di accesso a svariate tecnologie. Come parte della “Digital Wolf Pack initiative”, tutte le nuove matricole che frequenteranno l’università nell’autunno 2021 riceveranno in forma gratuita un iPad Air con Apple Pencil e la Smart Keyboard Folio.

Oltre all’iPad Air, scrive Macrumors, agli studenti verrà offerta formazione mirata per migliorare l’alfabetizzazione digitale e le loro abilità con app di produttività, creatività e comunicazione. Le matricole avranno accesso a tutta la suite di app di Apple, quali Keynote, Pages, Numbers, Swift Playgrounds e altre ancora, oltre ad app personalizzate progettate a supporto delle attività dentro e fuori dal campus.

Susan Prescott, vicepresidente della Mela responsabile Worldwide Developer Relations and Education ha riferito che Apple è “orgogliosa” che suoi prodotti e programmi di studio siano stati scelti dall’università. “In Apple, riteniamo che l’istruzione sia portatrice di uguaglianza, e l’accesso alle tecnologie è oggi la chiave per imparare e avere opportunità di lavoro”, ha dichiarato Susan Prescott. “Siamo orgogliosi del fatto che i prodotti e l’offerta formativa di Apple siano stati scelti dall’Università del Nevada, Reno per le nuove matricole. Insieme, ci impegniamo a garantire che questi studenti abbiano l’opportunità di imparare, scrivere codice, creare e crescere in nuovi modi”.

Brian Sandoval, presidente dell’Università del Nevada, ha dichiarato che l’iniziativa garantirà a tutti gli studenti “lo stesso livello di tecnologia innovativa, strumenti digitali e materiali didattici, ovunque e in qualsiasi momento, dal loro primo giorno nel campus, fino alla laurea e oltre”.

La “Digital Wolf Pack Initiative” farà parte del NevadaFIT (Freshman Intensive Transition Program), programma di orientamento per i corsi universitari. Gli studenti verranno formati con l’aiuto di prodotti e app varie di Apple; l’introduzione al coding sarà a carico di professionisti dell’Apple Professional Learning che offre agli insegnanti molti modi per acquisire le abilità di base nell’utilizzo dei prodotti Apple, integrarle nelle attività didattiche e insegnare con metodi innovativi che coinvolgono gli studenti. La Casa di Cupertino ha predisposto in varie parti del mondo Apple Teacher, programma gratuito di formazione professionale che sostiene e valorizza i docenti che utilizzano i prodotti Apple per la didattica. Gli insegnanti hanno la possibilità di sviluppare competenze su iPad e Mac che potranno mettere in pratica nelle attività con gli studenti, e ricevere riconoscimenti per le abilità che acquisiscono e per il lavoro svolto ogni giorno.