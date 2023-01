Apple Watch smartwatch ufficiale della World Surf League

La World Surf League (WSL) ha scelto Apple Watch come indossabile riconosciuto, riferendo che il dispositivo verrà per la prima volta usato come attrezzatura di equipaggiamento ufficiale in ambienti sportivi.

Per il Championship Tour (campionato) del 2023 gli atleti sfrutteranno l’app WSL Surfer di Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra per ricevere aggiornamenti durante le competizioni. L’app è progettata per la sincronizzazione in tempo reale con il sistema di punteggi della WSL, offrendo agli atleti dettagli su punti, priorità sull’onda (un surfista sull’onda è prioritario su quello che risale verso la line up), tempo rimanente.

Ciascun concorrente riceverà un Apple Watch Ultra prima di ogni heat (periodo durante il quale due o più surfisti competono tra loro in un surf contest), con lo smartwatch già dotato dell’app WSL. L’app è stata testata con surfisti del Championship Tour durante altri due campionati per assicurarsi che soddisfacesse le esigenze dei concorrenti.

Eric Jue, responsabile Product Marketing per Apple Watch, ha riferito che la Mela è “entusiasta” della scelta di WSL di adottare l’Apple Wqtch, indicato come un dispositivo di ideale per i surfisti perfetto per ottenere con uno sguardo rapido sul polso informazioni vitali. “Questa innovativa soluzione, sfrutta molte funzionalità avanzate di Apple Watch – brillante display ad alta risoluzione, durabilità, impermeabilità, connettività cellulare e una potente piattaforma per le organizzazioni per creare app personalizzate – e la nuova app WSL Surfer consentirà ai surfisti di competere ai massimi livelli, ottenendo le informazioni di cui hanno bisogno mentre si trovano in acqua”.

Alla prima tappa del campionato mondiale WSL, c’è anche l’italiano Leonardo Fioravanti, che torna a combattere nell’Olimpo del surfing, uno dei 36 atleti che corrono nel circuito mondiale dei pro.

Oltre all’app prima citata, ricordiamo anche l’esistenza di Patrol, app in grado di mostrare informazioni sulle maree, la velocità del vento e la temperatura dell’acqua nelle spiagge preferite dai surfisti.