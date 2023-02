MWC23, Segway Ninebot svela monopattini, scooter e Gokart Pro

In occasione del Mobile World Congress MWC 2023, Segway Ninebot, azienda specializzata nella mobilità elettrica a due ruote, ha annunciato l’arrivo di quattro nuove serie di KickScooter, oltre all’ingresso nel mercato degli scooter full-size L3e-A1 con il nuovo Gokart PRO.

MAX G2, imodello premium per pendolari

Questo nuovo modello di KickScooter offre motore a trazione posteriore con una potenza massima di 900W per affrontare salite del 22%, pneumatici tubeless autosigillanti da 10 pollici e un’autonomia maggiore, tutto grazie a una tecnologia definita “di nuova concezione” denominata RideyLong.

La sincronizzazione tra il motore brushless ad alte prestazioni, pneumatici di nuova concezione con formula a lungo raggio e “algoritmi di controllo ottimizzati” promette un’autonomia extra-lunga fino a 70 km con una sola carica.

Le sospensioni idrauliche anteriori e le sospensioni posteriori a doppia molla, secondo il produttore consentono di aggiungere “più comfort”. Gli indicatori di direzione integrati in un manubrio più largo, completo di sistema antifurto e di controllo della trazione (TCS), incrementano inoltre la sicurezza.

Da segnnalare la funzione Apple “Dov’è” per gli iPhone che consente agli utenti di glocalizzare il KickScooter con facilità.

Serie E2

La serie E2, con i KickScooter E2 ed E2 Plus, è indicata come “estremamente conveniente e pratica” grazie al design in stile surf, al cruscotto ingrandito, a pneumatici resistenti con cavi per un migliore assorbimento degli urti, al sistema a doppia frenata, utile per coprire distanze più brevi.

Serie C2: spazio ai più piccoli

Con la Serie C2 troviamo due nuovi KickScooter, C2 e C2 Pro, indicati come “ideali per i più piccoli”, a prescindere dall’età e dall’altezza. Entrambi sono dotati di caratteristiche di sicurezza come i freni a tamburo e telai più robusti per garantire la tranquillità dei genitori. C2 Pro ha un limitatore di velocità che i genitori possono impostare tramite l’APP mobile (con altoparlante Bluetooth integrato) e un supporto progettato per adattarsi e allungarsi in base alla crescita dei più piccoli.

Il mercato degli scooter elettrici

All’interno dei maggiori mercati di scooter L1e-B in Europa, il segmento elettrico è cresciuto dal 3% al 38% negli ultimi 6 anni e, in un solo anno, Segway ha conquistato la prima posizione nel mercato più grande d’Europa.

Questa rapida transizione del settore dagli scooter con motore a combustione a benzina a quelli elettrici può essere prevista anche nel segmento di mercato L3e-A1, nel quale Segway-Ninebot ha annunciato il suo ultimo modello.

Lo scooter elettrico E300SE

Lo scooter elettrico ad alte prestazioni E300SE offre accelerazione da 0 a 50 km/h in 2,89 secondi. Con un’autonomia extra-lunga fino a 130 km, una velocità massima di 105 km/h e una terza batteria opzionale posizionata sotto il sedile, l’autonomia può essere aumentata di circa il 50%. Ogni batteria è dotata di un sistema “intelligente” di gestione della batteria (BMS) per massimizzare la sicurezza e aumentare la durata.

Questo modello è dotato di ABS e di un sistema intelligente di controllo della trazione per garantire ulteriore sicurezza e il massimo controllo su tutti i terreni urbani. Freni a disco idraulici anteriori e posteriori con pinze a doppio pistoncino “J. JUAN” promettono “una frenata più potente” dove necessario. Ilsistema Airlock di RideyGo! consente di accendere e spegnere automaticamente l’eScooter tramite Bluetooth.

Gokart PRO

Per gli appassionati di go-kart interessante è il nuovo Ninebot Gokart PRO: offre dimensioni e velocità regolabili che si adattano alle esigenze di adulti e bambini. All’interno dell’app sono state inserite quattro diverse modalità di guida in sicurezza, dalla modalità sicura alla modalità gara. Con prestazioni sportive di 40 km/h, un’accelerazione di 1,02 G e una capacità di derapata, questo modello è, secondo il produttoree, in grado di superare i GoKart tradizionali da 125 cc.

Tutti i nuovi prodotti Segway-Ninebot saranno disponibili in Italia nella prima metà 2023. I prezzi non sono stati indicati. I prodotti Segway-Ninebot somo distribuiti in Italia da Attiva.

All’inizio di febbraio è arrivato anche Segway Navimow, il tosaerba smart con VisionFence per una migliore visione di perimetro e ostacoli.

Per tutte le novità dal Mobile World Congress MWC 2023 il collegamento da seguire è direttamente questo., invece tutte le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.