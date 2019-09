Arlo Pro 3 è la terza generazione di telecamere smart full HD di Arlo con sirena e faretto

Arlo presenta il nuovo sistema di telecamere della serie Pro: Arlo Pro 3.

Nella terza versione troviamo telecamere con risoluzione 2K e High Dynamic Range (HDR), un faretto integrato con visione notturna a colori con un ampio campo visivo di 160 gradi.

Arlo Pro 3 è studiata per funzionare sia all’interno sia all’esterno, per offrire qualità dell’immagine avanzata 2K per la sicurezza fai-da-te ed è facilmente installabile in pochi minuti.

La telecamera può essere monitorata da qualsiasi luogo tramite l’app di Arlo e il kit inizale include anche il nuovo Smart Hub (simile a quello della versione 4K) che gestisce in modo sicuro il traffico di rete verso la telecamera, oltre a migliorarne la potenza e le prestazioni WiFi, con una migliore autonomia e una maggiore durata della batteria.

Il design senza fili di Pro 3 include una custodia resistente agli agenti atmosferici, che può essere installata in qualsiasi angolo grazie ad un supporto magnetico, o, per una maggiore sicurezza, tramite l’ausilio di un supporto a vite.

Arlo Pro 3 è la prima telecamera della serie Pro con una sirena integrata che può essere attivata automaticamente o manualmente tramite l’app di Arlo quando viene rilevato un movimento o un rumore, e con un faretto integrato che illumina la notte, per allontanare eventuali ospiti indesiderati.

La visione notturna a colori differenzia ulteriormente Pro 3 dalle altre telecamere di sicurezza convenzionali: consente infatti agli utenti di vedere ciò che nei tradizionali filmati in bianco e nero rimarrebbe nascosto. Inoltre, l’audio bidirezionale di alto livello permette conversazioni chiare e naturali da remoto, tramite il microfono e l’altoparlante integrati nella fotocamera.

Inoltre, gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza d’uso, regolando le impostazioni di notifica per individuare persone, veicoli, animali o persino pacchi. .

Il nuovo sistema include una batteria ricaricabile di lunga durata e un cavo di ricarica magnetico che può essere utilizzato per alimentare direttamente la telecamera.

Utilizzando gli stessi accessori di Arlo Ultra, gli utenti di Pro 3 possono personalizzare ulteriormente la propria configurazione con comodi componenti aggiuntive come il pannello solare, i cavi di ricarica per esterni di lunga durata e una doppia stazione di ricarica progettata per caricare rapidamente e contemporaneamente due batterie.

Per maggiori informazioni sulla gamma completa di prodotti e servizi Arlo Smart Home, visita il sito arlo.com.

I sistemi Arlo Pro 3 che includono SmartHub sono disponibili a partire da € 599,99 per un sistema a due telecamere. Per coloro che desiderano aggiungere altre telecamere al proprio Pro SmartHub, le telecamere Pro 3 aggiuntive partono da € 299,99. Arlo Pro 3 sarà disponibile in pre-ordine su Amazon a partire dal 1 ottobre, mentre le spedizioni partiranno dal 28 ottobre.

I prodotti Arlo sono acquistatibili presso in grandi retail, i negozi specializzati Apple e anche su Amazon.