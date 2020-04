Arriva in Italia LG Styler, il guardaroba intelligente che cura i capi d’abbigliamento

LG Styler è il guardaroba intelligente multifunzione di LG che si prende cura dei capi, igienizzandoli e rinfrescandoli. LG ha introdotto questo dispositivo hi-tech per la lavanderia o la camera da letto di una casa smart in questi giorni. Si tratta di un armadio intelligente, molto semplice da programmare e da controllare, che “cura” i capi d’abbigliamento. LG Styler può, infatti, rinfrescare, igienizzare, deumidificare ed eliminare le pieghe e gli odori sgradevoli dai tessuti.

Capi sgualciti o che hanno assorbito odori sgradevoli e che vanno rinfrescati potranno essere appesi o riposti nel guardaroba intelligente di LG. I capi troppo umidi possono essere “asciugati” grazie alla funzione Gentle Dry che rimuove l’umidità dai tessuti, mentre i capi delicati che non possono essere lavati troppo di frequente, come i maglioni in cachemire, possono essere rinfrescati con il ciclo Special Care. E’ prevista anche la funzione speciale per i pantaloni, Pants Crease Care in grado di restituire i pantaloni ordinati, puliti e stirati.

Oltre a queste funzioni, LG Styler grazie alla tecnologia TrueSteam igienizza i tessuti con un getto di vapore. In questo modo offre un aiuto interessante soprattutto a coloro che soffrono di allergie stagionali e desiderano igienizzare in pochi minuti gli indumenti appena indossati e ai genitori più esigenti che vogliono igienizzare spesso i peluche o i capi in tessuto dei propri bambini.

Il guardaroba intelligente può contenere fino a quattro capi contemporaneamente appesi. Altri indumenti potranno essere appoggiati nel vano dell’armadio.

LG Styler con anta bianca o nera si può acquistare nello shop online di LG e a prezzo pieno costa circa 3mila euro. Al momento del lancio LG lo ha messo in vendita ad un’offerta lancio di 1998,99 euro. Si trova anche su Amazon, a partire da questo link diretto a LG S 3 BF Styler, a 2258,99 euro.

