Arriva Mylee, un piccolo sensore che analizza il latte materno a casa

Mylee potrebbe essere l’alleato delle neomamme: un piccolo sensore che analizza il latte materno a casa. L’allattamento al seno, una fase delicata dei primi mesi di vita dei bambini, potrebbe essere complicata e confusa. Si tratta di un aiuto che arriva dal mondo hi-tech, che riguarda da vicino la salute delle donne, e che punta tutto sull’analisi del latte materno. Mylee è un sensore che analizza alcune gocce di latte materno per ottenere informazioni sulla sua composizione e connettersi a un’app per dispositivi portatili.

Mylee è stato realizzato da MyMilk Las, una società israeliana, è stato lanciato durante l’evento Disrupt Battlefield di Tech Chrunch e al dettaglio sarà venduto a 349 dollari.

Mylee è stato realizzato con l’obiettivo di offrire alle madri e alle consulenti per l’allattamento informazioni obiettive sul latte materno. Il latte, infatti, cambia nei primi giorni e settimane dopo la nascita, dal colostro all montata lattea, al latte maturo. Mylee analizza le proprietà del latte e le confronta.

La prima versione del dispositivo è ancora in una fase beta: sono stati scansioni campioni di latte di 500 mamme. Sono già pronti dei kit di analisi del latte materno che consentono alle mamme di raccogliere a casa un piccolo campione che viene inviato ai laboratori di MyMilk Las per le analisi.

Si tratta di test sui livelli di vitamina B6, B12 e A del latte, calorie e percentuale di grasso. Altri test si concentrano invece su cosa sta causando il dolore al seno, esaminando le infezioni batteriche o fungine. Nel primo caso, le mamme possono ricevere raccomandazioni dietetiche, mentre nel secondo caso suggerimenti sulla terapia.

Sebbene i test sul latte materno non siano una prassi consigliata dai medici, è possibile che in alcuni casi sia necessario effettuarli e per chi lo fosse, poterlo fare da casa, senza doversi spostare in ospedale o in centri per le analisi, potrebbe essere un grande aiuto che arriva, ancora una volta in ambito medico, dalla tecnologia.

Mylee si può preordinare a partire dal sito di MiMylk Labs.

