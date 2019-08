Con iOS 13 Salute pensa alle donne: come controllare ciclo mestruale e fertilità con iPhone

L’arrivo di iOS 13 introdurrà una novità che riguarderà da vicino le donne: con l’app Salute integrata su iPhone e iPAd sarà possibile controllare il ciclo mestruale e monitorare la fertilità e la gravidanza.

Questa funzione, la cui mancanza era subito notata sin dal momento del lancio dell’app Salute con iOS 8, nel 2014, consentirà alle donne che utilizzano iPhone di affidarsi, anche per questo, all’applicazione di Apple.

Già a febbraio il sito CNBC anticipava l’arrivo della funzione per il controllo della salute delle donne tramite l’app Salute.

La nuova app Salute con iOS 13, oltre a mostrare dati in evidenza, articoli, suggerimenti delle app e avvisi, permetterà di ottenere un quadro più esaustivo della propria condizione di salute generale e per le donne anche attraverso il monitoraggio del ciclo mestruale.

Dopo aver configurato il proprio profilo sanitario, si può accedere al Riepilogo dei propri dati, per avere, con un solo colpo d’occhio una sintesi dell’analisi del sonno e di alcuni dati relativi al proprio battito cardiaco.

Scegliendo, invece, di sfogliare le diverse categorie dell’app, tra cui – accanto ad Apparato respiratorio, Attività, Cuore e Misure corporee – ora compare anche il Monitoraggio Ciclo.

Previsione mestruazione e periodo fertile

L’app Salute consentirà di prevedere la prossima mestruazione e il periodo fertile inserendo regolarmente le date del ciclo. Tra le domande che l’app Salute porrà all’utente vi è la data di inizio dell’ultimo ciclo, la durata delle mestruazioni (dal primo all’ultimo giorno delle perdite), la durata del ciclo (dal primo giorno delle mestruazioni al giorno prima della mestruazione successiva).

Una funzionalità consente a Salute di utilizzare i dati inseriti per prevedere la data delle mestruazioni. L’utente sarà avvisato con una notifica e un promemoria ricorderà di inserire i dati rilevanti.

L’app consente anche a chi lo desidera di prevedere il periodo fertile e registrare informazioni utili a individuare le giornate in cui si è più fertili. E’ possibile anche inserire i dati relativi all’attività sessuale.

Timeline del ciclo

Le informazioni che si inseriscono vengono visualizzate in una timeline che si può utilizzare come riferimento, anche per discutere con il medico del proprio stato di salute.

Nella Timeline del ciclo le giornate in cui sono state registrate le mestruazioni saranno contrassegnate in rosso. Un contrassegno più piccolo e viola indicherà le giornate in cui si inseriscono dati relativi a sintomi, attività sessuale, test di ovulazione, qualità del muco cervicale, temperatura basale o spotting.

Dei pallini corallo indicheranno i giorni in cui è previsto l’arrivo del prossimo ciclo, mentre le giornate in cui si è più fertili saranno indicate in blu.

Monitoraggio del ciclo e della fertilità

L’app Salute permette di avere a portata di mano un vero e proprio diario del ciclo, su cui è possibile inserire rapidamente tutte le informazioni che si desidera e monitorare, con pochi tap, i sintomi del ciclo, la durata e le perdite.

Basterà selezionare la categoria dell’informazione che si desidera aggiungere: l’app aprirà una finestra a scelta multipla e i propri dati saranno immediatamente aggiornati.

Questo processo – solo in apparenza meccanico e lungo – rappresenta, invece, per una donna un sistema veloce e semplice per fare attenzione in ogni giornata al proprio ciclo e per essere più consapevole della propria fertilità, ma anche dello stato di salute generale.

Tim Cook, qualche mese fa, aveva dichiarato che in futuro, guardando indietro nella storia della società, «Il più grande contributo di Apple all’umanità sarà nella salute». Le nuove funzioni relative al ciclo mestruale che saranno introdotte con iOS 13 a partire da Settembre 2019 sono un piccolo passo in questa direzione: per le donne che utilizzano l’app Salute rappresenta un piccolo grande contributo.

