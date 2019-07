Drift è lo spettacolare nuovo screensaver di macOS Catalina

Il nuovo screensaver di macOS Catalina intitolato Drift, avvistato nella terza beta, farà la gioia degli appassionati Mac. È spettacolare da vedere, con effetti di colori e movimenti che lo rendono ipnotico, perfetto per fare ancora più bello il nostro amato Mac anche quando non è utilizzato.

Anche per quello che su altri sistemi e piattaforme rischierebbe di essere un semplice nuovo salvaschermo, risulta evidente che per realizzare il nuovo screensaver di Catalina Cupertino non ha risparmiato attenzione e cura dei dettagli.

Una serie di fasci di luce con colori e sfumature diversi fluttua all’unisono sul display, ma ogni filamento, pur seguendo l’onda o la corrente generale, si muove in modo diverso e percettibilmente differente, contribuendo così a un effetto finale bello da vedere e intrigante.

Il movimento dei filamenti ricorda quello della vegetazione subacquea, mentre l’effetto complessivo di luci e colori richiama anche alla memoria le prime lampade in fibre ottiche che spopolavano negli anni 70 del secolo scorso, oggi gettonate nei mercatini e dagli appassionati di modernariato.

Per ottenere l’effetto dello screensaver di Catalina Drift, Apple sfrutta la potenza di elaborazione del processore grafico, impiegato per calcolare in tempo reale ogni singola particella di luce e colori sullo schermo. In questo articolo riportiamo il post di J Bank su Twitter che contiene un breve filmato che mostra in azione il nuovo screensaver.

Per Drift l’utente può scaligere il tema colori preferito tra grigio siderale, argento, l’effetto arcobaleno intitolato Spectrum e altri colori ancora. Ma oltre alle opzioni già pronte di serie, è anche possibile riprodurre Drift a partire dai colori dell’immagine di sfondo scelta dall’utente per la propria scrivania di lavoro.

