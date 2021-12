Arriva Xiaomi TV Stick 4K, il guanto di sfida a Fire TV

Xiaomi è stato un partner relativamente grande per la piattaforma Android TV di Google negli ultimi anni e oggi l’azienda lancia un nuovo stick per lo streaming: si tratta di Xiaomi TV Stick 4K, con Android TV 11 a bordo e un hardware di fascia media. Sarà disponibile presto per la vendita, e rappresenta un ulteriore guanto di sfida a Fire TV di Amazon.

Xiaomi TV Stick 4K, che di fatto abbandona il marchio “Mi”, come accaduto sugli smartphone, è essenzialmente lo stesso dispositivo lanciato l’anno scorso. Ha lo stesso fattore di forma dello stick di streaming dell’anno scorso, con lo stesso cavo microUSB per l’alimentazione e la porta HDMI integrata.

Quel che nuovo è, come ricorda anche 9to5google, il fatto che la periferica monta Android TV 11, mantenendo naturalmente le certificazioni Netflix e Amazon Prime Video. Xiaomi menziona anche il supporto sia per Dolby Atmos che per Dolby Vision.

Sotto il cofano ci sono un chip Amlogic S905Y4 aggiornato, 2 GB di RAM e gli stessi 8 GB di spazio di archiviazione che, in realtà, hanno rappresentato un problema sul Chromecast di Google. Anche il telecomando è stato leggermente rivisto, con un nuovo pulsante di scelta rapida per le app e un collegamento Prime Video ridisegnato.

Il prezzo di questo nuovo Xiaomi TV Stick 4K è sconosciuto al momento, ma se il listino dovesse restare identico al precedente, avrà all’incirca un costo di 50 dollari, (quindi circa 48 euro) anche se poi il prezzo definitivo sarà diverso a seconda delle regioni in cui sarà disponibile.

Al momento in cui scriviamo Xiaomi TV Stick 4K è già presente sullo store dell’azienda, ma non ancora in vendita.