Spotify compra Whooshkaa per potenziare i podcast

A meno di un mese dall’acquisizione di Findaway effettuata a novembre, venerdì 17 dicembre Spotify annuncia l’acquisizione di Whooshkaa, una società specializzata in servizi audio, con sede in Australia, che offre a creator indipendenti, editori, emittenti e brand una piattaforma end-to-end di hosting, distribuzione, monetizzazione e tracciamento di audio on-demand.

E così, l’azienda australiana, attraverso una tecnologia specializzata, permette alle emittenti radiofoniche di trasformare i contenuti audio già esistenti in contenuti podcast.

L’acquisizione di Spotify è mirata a integrare questo particolare tipo di tecnologia con la suite Megaphone.

Whooshkaa potrebbe anche potenziare alcuni degli altri sforzi di Spotify. Il fondatore Rob Loewenthal ha notato che Whooshkaa dispone anche di tecnologia speech-to-text (e text-to-speech), integrazione della casa intelligente e strumenti di podcasting “enterprise grade”. Né Spotify né Whooshkaa hanno menzionato l’uso di questa tecnologia per trascrivere automaticamente i podcast o aumentare in altro modo le funzionalità dei podcast, ma non sarebbe sorprendente se parte di questo know-how venisse trasferito di fatto a Spotify.

Il motivo dell’acquisto sembra essere chiaro. Se Spotify riesce a convincere più reti radiofoniche a offrire podcast, potrebbe espandere il suo catalogo e attirare più ascoltatori. Anche se pochi di questi programmi dovessero essere esclusivi, Spotify potrebbe comunque prosperare considerando che l’ascolto della radio diminuisce e sempre più stazioni sono alla ricerca di modi per integrare con gli annunci in onda.

Alla fine di novembre Spotify ha introdotto un nuova sezione dedicata a colonne sonore, playlist e podcast relativi a serie TV e film di Netflix, invece in occasione del primo anniversario della morte di Maradona Spotify ha svelato il podcast Gli ultimi giorni di Maradona.Infine ricordiamo che nelle scorse settimane sono arrivate le classifiche locali per 200 città, incluse anche quattro in Italia.

Per tutte le notizie di macitynet riguardanti Spotify il link da seguire è direttamente questo.