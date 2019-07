[AR]T: come sperimentare la magia della Realtà Aumentata negli Apple Store

Negli Apple Store ora è possibile iscriversi e partecipare a una serie di “esperienze” con la Realtà Aumentata che hanno a che fare con l’arte. Nuove sessioni “Today at Apple” denominate [AR]T, avranno luogo in varie parti del mondo. Queste includono “passeggiate interattive” che permettono di vedere opere di alcuni tra i più apprezzati artisti contemporanei.

Apple ha chiesto al New Museum di New York City di selezionare sette artisti per partecipare a un progetto d’arte sperimentale con la Realtà Aumentata (AR). Queste opere sono ora a disposizione di appassionati, visibili gratuitamente nelle varie città dove si trovano gli Apple Store.

“Today at Apple offre una vista nel mondo delle arti creative resa possibile dai nostri prodotti e clienti”, spiega Deirdre O’Brien, senior vice president of Retail + People di Apple,.

“Ci auguriamo che i partecipanti siano ispirati dalle incredibili creazioni AR nell'[AR]T Walk e dalle installazioni in-store e non vediamo l’ora di vedere cosa i visitatori impareranno a creare nell'[AR]T Lab”.

Le “camminate interattive” avranno luogo a San Francisco, New York, Londra, Parigi, Hong Kong e Tokyo, luoghi nei quali saranno per la prima volta visibili opere di artisti di fama internazionale quali Nick Cave, Nathalie Djurberg e Hans Berg, Cao Fei, John Giorno, Carsten Höller e Pipilotti Rist.

Per ogni pezzo è usata la Realtà Aumenta che consente di immaginare e inventare nuovi modi di esprimersi su temi centrali. “Through” di Höller, ad esempio, porta gli spettatori attraverso un portale che li proietta in un nuovo mondo senza prospettive. “Now at the Dawn of My Life” di JohnGiorno promette un “tragitto iridato” di saggezza popolare. Le camminate saranno accompagnate da sessioni pratiche negli Apple Store con “stravaganti oggetti e suoni immersivi”,e percorsi di 90 minuti nella creazione di esperienze AR con Swift Playgrounds.

“Il New Museum è sempre stato un crocevia tra arte e tecnologia e non avremmo potuto chiedere un partner migliore di Apple per supportare l’affascinante visione di questi artisti all’avanguardia”, ha dichiarato Lisa Phillips del New Museum dedicato a Toby Devan Lewis. “La Realtà Aumentata è un mezzo maturo per lo storytelling dinamico e visuale, in grado di estendere le possiiblità offerte all’artista oltre lo studio, la galleria o il tessuto urbano”.

Chiunque può visitare l’installazione immersiva “Amass” di Nick Cave – artista di Chicago – semplicemente visitando un Apple Store e caricando l'[AR]T Viewer dall’App Store. Con Sarah Rothberg, artista digitale e insegnante, è stata sviluppato una nuova sessione per dare a tutti la possibilità di creare Realtà Aumentata usando strumenti divertenti. Sette artisti del pionieristico New Museum di New York hanno creato per la Mela alcune opere di AR che, come livelli virtuali sovrapposti ai paesaggi urbani, accompagneranno l’utente mentre percorriamo le strade di sei grandi città, iPhone alla mano.