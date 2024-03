La plafoniera Aqara T1M con Matter è disponibile in Italia

Arriva in Italia la plafoniera Aqara T1M con supporto Matter, disponibile su Amazon, in grado di fornire luci bianche e colorate, da controllare anche tramite app, assistenti vocali, anche da remoto.

Per sfruttare appieno le funzionalità della Plafoniera T1M è necessario utilizzare un hub Aqara Zigbee 3.0, grazie al quale T1M supporta il protocollo Matter-over-bridge, risultando anche compatibile con importanti piattaforme di terze parti, come Apple HomeKit, Google Home, Alexa, IFTTT. Naturalmente, si controlla anche tramite app Aqara Home.

La Plafoniera T1M offre una luce principale con una vasta gamma di temperature di colore, che va da 2700 a 6500 K, oltre ad una lice laterale con una selezione di 16 milioni di colori, consentendo di personalizzare l’illuminazione dello spazio secondo le proprie preferenze. Inoltre, T1M presenta un CRI (Indice di Resa Cromatica) superiore a 90, garantendo colori vibranti e fedeli alla realtà per mettere in risalto ogni sfumatura.

La Plafoniera T1M offre diverse opzioni di illuminazione per adattarsi a diverse situazioni. Grazie al RGBIC integrato, la luce laterale della T1M può creare effetti gradiente che arricchiscono l’atmosfera con transizioni vivaci di colore. Inoltre, la luce laterale può essere sincronizzata con altri dispositivi Aqara per funzionare come indicatore di stato per eventi come il suono del campanello o la disattivazione di un allarme di sicurezza.

Quanto alla sua durata, è certificata fino a 50.000 ore, mentre le sue dimensioni sono pari a 49,5*49,5*7,5 cm, rendendola adatta ad una stanza comprese tra 5 e 20 metri quadrati. Inoltre, grazie al suo design versatile, la T1M si installa facilmente su diversi tipi di soffitti.

Su Amazon costa 149 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...