Beats Studio Buds plus ora in due nuovi colori

La filiale Beats by Dre di Apple ha aggiunto due nuovi colori alla gamma Beats Studio Buds+. Sono il Cosmic Silver e Cosmic Pink, due nuove sfumature di grigio e rosa prodotte in collaborazione con Olive & June, marchio celebre nel settore della cura della persona e in particolare nella produzione di smalti per le unghie.

Beats collabora spesso con le aziende per lanciare edizioni speciali dei suoi prodotti: l’anno scorso ad esempio, proprio in questi giorni, insieme a Kim Kardashian furono presentate tre varianti per i Beats Fit Pro color pelle.

Per i nuovi colori dei Beats Studio Buds+ in arrivo ci sarà anche la risposta di Olive & June con il lancio imminente di due nuovi smalti che appunto si rifanno ai due nuovi colori degli auricolari Beats.

I Beats Studio Buds+ in Cosmic Silver e Cosmic Pink sono anche supportati da una nuova campagna pubblicitaria dal titolo Experience the beauty of immersive sound guidata dalla influencer e youtuber Emma Chamberlain attualmente condivisa da Beats su Twitter.

Quando arrivano

Queste due nuove varianti arriveranno sul mercato il 6 settembre e si andranno ad aggiungere alle colorazioni Oro, Nero e Avorio già esistenti. Ricordiamo che questi auricolari sono i primi ad essere disponibili anche nella particolare variante con scocca trasparente, che lascia appunto intravedere la circuiteria interna pur mantenendo l’aspetto sommariamente elegante.

Sui Beats Studio Buds+

Per quanto riguarda i Beats Studio Buds+, ricordiamo che sono arrivati in Italia il 16 giugno e costano 199,95 €. Tra le funzioni principali troviamo le tecnologie di cancellazione attiva del rumore e la Modalità Trasparenza sensibilmente migliorate rispetto a quelle degli auricolari che vanno a sostituire, oltre a una batteria che dura 5 ore con ANC attivo e una custodia che prolunga l’autonomia a 36 ore. Tutti i dettagli in questo articolo.