Con BenQ InstaShow presentazioni wireless da Mac e PC con USB-C

Si collega e funziona subito, senza dover installare software e driver: il nuovo BenQ InstaShow WDC10C permette di effettuare presentazioni wireless a partire da Mac e PC dotati di porta USB-C e Thunderbolt 3.

Il nuovo BenQ InstaShow WDC10C aggiunge video Full HD 1080p e streaming audio stereo 16 bit a qualsiasi dispositivo di visualizzazione. È progettato per supportare i dispositivi dotati di porta USB-C in modalità DisplayPort Alt, inclusi non solo i PC ma anche i MacBook.

Questo nuovo modello di trasmettitore BenQ conserva la compatibilità con i precedenti ricevitori InstaShow WDC10, così i kit trasmettitore possono essere aggiunti alle configurazioni esistenti InstaShow per ottenere la proiezione streaming in wireless a partire dalla porta USB-C del proprio Mac o PC.

Il costruttore evidenzia come BenQ InstaShow WDC10C sia un dispositivo completamente plug and play, vale a dire che non richiede installazione, esecuzione né configurazione di alcun software. Per iniziare la presentazione basta una singola connessione al computer sorgente, questo sia per il video che per l’alimentazione.

«La USB-C fa compiere un salto in avanti alla connettività digitale, dai trasferimenti di dati SuperSpeed +, alla distribuzione di audio e video, all’alimentazione e ricarica rapida, consentendo ai produttori di dispositivi di sviluppare design più sottili e leggeri» dichiara Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation. «Nell’attuale scenario di business dell’interoperabilità dei dispositivi, la nuova compatibilità USB-C di InstaShow WDC10C espande le funzionalità di presentazione wireless plug-and-play per tutti i dispositivi dotati di USB-C, inclusi gli utenti MacBook».

Per garantire la sicurezza dei dati BenQ InstaShow WDC10C offre protezione con chiave WPA2-PSK e crittografia a 128 bit. La redazione di Macitynet ha contattato il costruttore per conoscere il prezzo di vendita: aggiorneremo questo articolo non appena disponibile.