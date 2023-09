Eufy rileva intrusi con videocamere a doppio obiettivo e AI

Arrivano le nuove videocamere di sicurezza della linea eufy Security, uno dei marchi di sicurezza domestica intelligente di Anker: si tratta d una serie di dispositivi a doppio obiettivo, in grado di creare la prima rete di sorveglianza domestica con intelligenza artificiale AI locale.

I nuovi dispositivi includono un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo che migliorano le capacità di sorveglianza: il primo modello eufyCam 330 è stato svelato da IFA 2023. Inoltre, eufy Security offre in esclusiva il monitoraggio cross-video basato sull’intelligenza artificiale, una caratteristica che traccia in modo preciso persone ed eventi su più dispositivi, fornendo all’utente una notifica video unificata e personalizzata.

In pratica il sistema gestito da AI riconosce lo stesso soggetto ripreso da più videocamere, in questo modo è in grado di creare un unico video montando insieme le clip provenienti da più videocamere posizionate fuori e dentro casa. Qui di seguito i nuovi dispositivi eufy Security con doppio obiettivo:

SoloCam S340: Questo dispositivo wireless è alimentato a energia solare e offre una risoluzione di 3K. La fotocamera grandangolare è inclinabile a 360 gradi ed è assistita dall’intelligenza artificiale per una sorveglianza completa.

Floodlight Cam E340: Questa videocamera 3K offre registrazione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La fotocamera pan-tilt a 360 gradi è dotata di intelligenza artificiale per una sorveglianza completa dell’area circostante.

Indoor Cam S350: Questa telecamera zoom 4K e 8X è dotata di una telecamera pan-tilt a 360 gradi assistita dall’intelligenza artificiale, ideale per la sorveglianza interna.

Video Doorbell E340: Questa telecamera cablata 2K offre visione notturna a colori e una doppia fotocamera con intelligenza artificiale e rilevamento umano, perfetta per la sorveglianza dell’ingresso di casa.

Due telecamere, zero angoli ciechi

Ogni dispositivo include due fotocamere: una grandangolare che offre una risoluzione ottimizzata per eventi in diretta e registrazioni video locali e una fotocamera teleobiettivo con zoom ottico 3X che consente di visualizzare chiaramente dettagli anche a distanza di 10 metri.

Il teleobiettivo può essere abbinato alla fotocamera grandangolare per fornire funzionalità di zoom ibrido 8X, che combina zoom ottico e zoom digitale.

Tracciamento multi camera

Le nuove camere Eufy Security introducono anche la tecnologia di tracciamento multi-camera basata sull’intelligenza artificiale, che si sincronizza con HomeBase S380 (HomeBase 3). Questa funzionalità consente di unire clip video provenienti da più fotocamere in una notifica semplificata per l’utente, offrendo una panoramica completa della situazione.

Inoltre, queste camere supportano registrazioni BionicMind AI con registrazione gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni dispositivo della serie con doppia fotocamera può essere facilmente collegato a HomeBase S380 con uno spazio di archiviazione locale espandibile fino a 16TB, sufficiente per registrare fino a sei mesi di dati video 24 ore su 24, senza costi mensili.

Le funzionalità di riconoscimento facciale di BionicMind consentono di identificare gli utenti e classificare i video passati, facilitando la distinzione tra familiari, amici e visitatori frequenti. Questo permette all’app Eufy Security di avvisare rapidamente gli utenti in caso di persone sconosciute o potenziali intrusi rilevati nelle vicinanze della loro proprietà, attraverso un’interfaccia intuitiva e facile da usare.

Sulle pagine di Macitynet trovate molte notizie, recensioni e approfondimenti dedicati alle telecamere di sicurezza Eufy. Trovate tutto a partire da questo indirizzo.