Verso il Cyber Monday: sconto del 40% su Wi-Fi Mesh Amazon eero

Nella grande giornata di sconti del Black Friday sono in promozione anche i sistemi Wi-Fi Mesh eero di Amazon, accessori per la rete wireless in casa che si distinguono per innovazione, potenza e facilità d’uso.

Non scenderemo troppo nel dettaglio delle funzioni. Ne abbiamo parlato sia quando gli eero sono arrivati in Italia sia quanto abbiamo avuto occasione di provarli in un approfondito test che vi ha dato una idea precisa di questi dispositivi. In sintesi si tratta di sistemi per la copertura migliore possibile della rete in casa che garantiscono nello stesso tempo sicurezza, potenza e flessibilità.

Uno dei “segreti” è il software TrueMesh di eero che offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari, gestire le connessioni tra i dispositivi, ottimizzare il routing dei dati e indirizzare in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. Gli eero funzioni di sicurezza di alto livello come crittografia dei dati e protezione del profilo. Un altro dei vantaggi è l’hardware molto potente basato su una CPU da 700 MHz, 512 MB di RAM che integra 4 GB di memoria per il sistema; quest’ultimo si aggiorna in automatico (inviando una notifica di conferma) quando vengono rilevati update importanti. Il Wi-Fi supporta MU-MIMO e beamforming e con velocità fino a 400Mbps a 2,4 Gbps e fino a 866 Mbps a 5 GHz.

Sono supportate la tecnologia HomeKit di Apple dedicata ai Router e specifiche funzionalità di sicurezza avanzate che rendono più sicuri i collegamenti dei dispositivi dedicati alla domotica. I set prevedono il controllo della qualità del servizio, utili con le applicazioni di videoconferenza e con le console da gioco per disporre di maggiore banda dedicata, limitando gli usi considerati meno importanti.

La velocità massima dipende ovviamente da vari fattori; quella dichiarata dal produttore è fino a 350 Mbit/s, dato che nella nostra recensione abbiamo avuto modo di confermare eseguendo test specifici con smartphone nei vari nodi.

Amazon offre in sconto sia il set da tre che costa in sconto 167,40 euro invece che 279 euro; l’extender da aggiungere al set di base per coprire altre stanze costa 65,70 euro (invece che 109 euro)