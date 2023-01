BLUETTI al CES 2023 con il suo sistema di alimentazione domestica EP900

Bluetti, specializzata nel settore dello stoccaggio di energia pulita, è a Las Vegas per presentare il suo nuovo sistema di backup per l’alimentazione domestica chiamato EP900, al fianco di altri prodotti con stessa funzione al CES 2023.

EP900+B500

EP900+B500 è il sistema modulare di accumulo di energia per tutta la casa. EP900 e B500 aggiornati sono dotati di un inverter da 9 kW e di una capacità espandibile che parte da 9 kWh con una singola batteria B500 LFP e che può arrivare a 79 kWh se abbinata a 16 batterie. Il sistema può essere integrato direttamente in qualsiasi sistema solare, consentendo un ingresso solare massimo di 9 kW. Oltre alla sua modalità di spostamento del carico di picco per ridurre le bollette elettriche, agisce anche come un alimentatore continuo (UPS) che passa istantaneamente alla funzione di alimentazione in 10 ms nel caso di guasto della rete.

AC500+B300S

L’altro sistema Bluetti in mostra al CES 2023 è il modello AC500. Anche in questo caso si tratta di un sistema modulare di accumulo di energia per tutte le occasioni. Il sistema ha raccolto nelle scorse settimane 11 milioni di dollari da oltre 4.000 sostenitori su Indiegogo, un altro record nella storia del marchio.

Il generatore solare a 16 prese è in grado di erogare 5 kW di energia pure sine vale e può essere caricato tramite doppio ingresso AC+ Solar da 8 kW. L’AC500 può gestire qualsiasi cosa, dai blackout domestici al campeggio all’aperto, quando è abbinato da batterie B300S, da una a sei, per una capacità massima di 18.432Wh.

Sempre al CES BLUETTI sta mostrando una gamma di prodotti diversificata che può essere classificata per dimensione, utilizzo o design. Tra i prodotti in mostra una gamma di generatori portatili chiamati serie EB, come il popolare EB3A da 10 libbre. AC200MAX, AC200P e EP500, EP500Pro costituiscono, invece, la migliore soluzione di potenza all-in-one.

Per tutte le novità presentate al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.