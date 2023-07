Born to be Wild e Endangered Planet, nuove docuserie su Apple TV Plus

“Born to be Wild” e “Endangered Planet” sono i nomi di due nuove docu-serie in arrivo su Apple TV+.

“Born to be Wild” segue sei giovani esemplari di rari animali per diversi anni, allevati in cattività e rilasciati in natura, specie minacciate, allevate con la speranza di rinfoltire le popolazioni ormai in declino e numericamente in forte affanno. Le specie in questione includono: pinguino africani, ghepardo, lince pardina, orso tibetano, Llemure dalla coda ad anelli e l’elefanti africano di savana, animali tutti attualmente in pericolo di estinzione.

I produttori esecutivi della serie sono: Lucy van Beek – già noto per “Wild Tales from the Farm” (serie che racconta la vita di animali in fattoria) – e Stephen Hawking, noto per “The Search for a New Earth”. Si tratta, inoltre, della prima collaborazione di Apple con Tailfeather Productions e dell’ultima con Offspring Films.

“Endangered Planet” segue dei filmmaker che girano filmati alla ricerca di alcune delle creature più elusive del Pianeta, predatori solitari, generalmente attivi all’alba e al tramonto, come il Leopardo dell’Anatolia, ma anche il gorilla del Cross River, l’orso del Gobi, il rinoceronte di Giava, la tigre malese e la balena franca nordatlantica.

I produttori esecutivi di “Endangered Planet” sono: Alex Williamson (candidato all’IDA) e Isla Robertson; entrambi hanno lavorato a “Earth At Night In Color” (Il pianeta notturno a colori), docuserie su Apple TV+ che mostra vita e comportamenti notturni degli animali, filmati a colori con tecnologie all’avanguardia.

