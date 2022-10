Bose annuncia Smart Soundbar 600 compatta e con Dolby Atmos

Bose annuncia la nuova Smart Soundbar 600, una soundbar compatta con supporto Dolby Atmos, unito alla tecnologia proprietaria Bose TrueSpace.

La Smart Soundbar 600 è dotata di connettività Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast integrati e supporta anche le funzionalità dell’assistente Google e Amazon Alexa integrati per il controllo vocale. La tecnologia Bose Voice4Video utilizzata con Alexa consente, con un solo comando, di accendere la TV, cambiare ingresso e sintonizzarti sul tuo canale preferito, mentre Bose SimpleSync permette di associare la soundbar con cuffie Bose compatibili o altoparlanti Bluetooth.

In presenza di contenuti Dolby Atmos, l’elaborazione del segnale digitale Bose, si armonizzano attraverso cinque trasduttori presenti nella Soundbar 600. La loro combinazione, unita a due trasduttori a forma di pista, proietta orizzontalmente l’audio nella stanza. In caso di contenuti non abilitati per Dolby Atmos, è possibile comunque usufruire di ben cinque trasduttori, con TrueSpace che analizza in modo intelligente segnali diversi rispetto a Dolby Atmos, come ad esempio quelli stereo o 5.1, remixandoli per produrre un suono altrettanto efficace.

La Soundbar 600 è alta 5,61 cm, profonda 10,39 cm e lunga poco più di 69 cm, e la sua configurazione è semplice: è sufficiente collegare un cavo – un HDM eARC o un cavo ottico – dalla soundbar alla TV per l’utilizzo immediato. Come già accennato, la Soundbar 600 offre diverse opzioni di streaming, attraverso l’utilizzo del Wi-Fi, Chromecast integrato, Spotify Connect o Apple AirPlay. Naturalmente, il Bluetooth consente di connettere il telefono o tablet per riprodurre contenuti in streaming.

La Soundbar 600 è compatibile con tutti gli altri altoparlanti e smart soundbar Bose per un sistema audio multi-room e si associa con i moduli bassi e gli altoparlanti posteriori Bose per un’esperienza home theater ancora più robusta. Utilizzando l’app Bose Music, è possibile configurare, utilizzare e personalizzare la Soundbar 600, nonché accedere a Bose SimpleSync e ottenere gli ultimi aggiornamenti software.

La Bose Smart Soundbar 600 è disponibile a partire dal 24 ottobre al prezzo di 549,95 Euro e può essere preordinata a partire da oggi su Bose.it. Tutti i prodotti del marchio sono disponibili su Amazon si trovano a questo indirizzo.

