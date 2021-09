Budi, il coltellino svizzero della tecnologia

Nel momento in cui scoprite l’esistenza di Budi vi rendete anche conto che non potete farne a meno: si tratta infatti di un accessorio indispensabile per chi possiede uno smartphone perché, più o meno nelle dimensioni di un evidenziatore, racchiude ben cinque pratici utilizzi. E al momento è pure in sconto.

Questo strumento come dicevamo è piuttosto compatto e portatile: misura circa 13 x 3 x 1,5 centimetri e presenta sostanzialmente un guscio di forma rettangolare, con bordi fortemente arrotondati, all’interno del quale è presente un porta-oggetti a scorrimento dove troviamo un cavo lungo 17 centimetri con doppia spina USB-C e tre adattatori che si possono agganciare a quest’ultimo per modificarne le spine e adattarlo alle diverse esigenze. Ad una delle due spine ad esempio è possibile collegare l’adattatore USB-A per renderlo compatibile con tutti i computer, le memorie e gli altri dispositivi dotati di questo ingresso, mentre all’altra spina USB-C si può collegare l’adattatore microUSB o Lightning per renderlo compatibile con gli iPhone, gli iPad e i dispositivi Android dotati di tale connessione. Così, senza bisogno di portare con sé più cavi per ogni specifica esigenza, basta avere in tasca Budi e personalizzare le spine del cavo in base al contesto.

Oltre ad offrire un cavo modulare è anche un kit SIM perché include anche due taschini porta nanoSIM e un pin per estrarre il vassoio dedicato presente sugli iPhone, sugli iPad e su diversi smartphone e tablet Android (è praticamente come quello che Apple include nella confezione dei propri dispositivi).

La terza funzione che offre è quella di supporto per smartphone: basta estrarre una porzione dello scompartimento di Budi per rivelare un incavo appositamente progettato per sostenere il telefono in orizzontale e poterlo così posizionare su un tavolo per guardare un video o gestire una videochiamata senza dover tenere il dispositivo in mano.

Questo strumento all’occorrenza diventa anche un lettore di schede microSD per smartphone, tablet e computer: basta infatti infilare la scheda nell’apposito ingresso e collegare il cavo USB-C al dispositivo interessato, utilizzando eventualmente uno degli adattatori di cui accennavamo in precedenza, leggendo e scrivendo i dati sulla scheda sia dai computer che dagli smartphone e tablet di Apple e con sistema operativo Android.

Concettualmente è quindi anche una sorta di disco SSD portatile tanto più che al suo interno sono disponibili ben sei diversi scompartimenti per microSD, che l’utente può occupare con altrettante schedine da avere sempre in tasca (e se parliamo di memorie da 256 GB siamo di fronte ad un disco con più di 1 TB di spazio a disposizione).

Alle cinque ragioni sopra descritte se ne aggiunge una sesta, il prezzo: nel momento in cui scriviamo, Budi infatti è in offerta a 7,59 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.