Apple Watch 7 perde la porta diagnostica

In tutti gli Apple Watch introdotti fino al 2020 è presente una porta diagnostica nascosta, rimossa per la prima volta da Apple nei modelli Watch Serie 7 introdotti quest’anno. La conferma emerge con l’arrivo delle prime unità in USA per test e recensioni.

Durante la presentazione del nuovo smartwatch, avvenuta nell’evento California Streaming di settembre, i dirigenti di Cupertino non hanno menzionato questo particolare, anche perché la porta diagnostica è riservata agli interventi di manutenzione. Questo speciale connettore risulta sempre nascosto all’interno dell’alloggiamento in basso che ospita il bracciale nell’orologio.

Le ragioni della rimozione della porta diagnostica in Apple Watch 7 al momento sembrano principalmente due, come rileva MacRumors da cui riportiamo una fotografia. In primo luogo eliminando questo connettore Apple potrebbe aver incrementato la resistenza alla polvere con certificazione IP6X, resistenza e certificazione assenti in tutti i modelli precedenti.

In secondo luogo Apple potrebbe aver sostituito la porta diagnostica con connettore fisico con il nuovo modulo per collegamenti wireless a 60,5GHz, una tecnologia assente in tutti gli Apple Watch precedenti. La presenza di questo modulo è emersa pochi giorni dopo la presentazione del dispositivo, a partire da una registrazione presso la Federal Communications Commission, siglata FCC.

Sempre nei documenti della FCC si precisa che questa connessione wireless a 60,5GHz viene attivata e impiega solo quando Apple Watch 7 viene collocato su una speciale dock magnetica proprietaria. Tutti i dettagli al momento noti sembrano così confermare che in Apple Watch 7 gli interventi di manutenzione e ripristino da parte dell’assistenza impiegheranno la tecnologia wireless a 60,5GHz e dock speciale in sostituzione della porta diagnostica dei modelli precedenti.

Le consegne dei nuovi Apple Watch 7 sono slittate a novembre e per alcuni modelli top anche ai primi giorni di dicembre. Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.