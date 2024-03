Call of Duty Warzone Mobile è disponibile per tutti

Finalmente oggi è il giorno di Call of Duty: Warzone Mobile disponibile per iPhne, iPad e dispositivi Android, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in versioni beta e lanci soft.

Il gioco presenta due mappe principali della Battle Royale, Verdansk e Rebirth Island, oltre alla cross-progression per i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare III e della versione PC/console di Call of Duty: Warzone.

Per far sì che Call of Duty: Warzone Mobile supporti la progressione condivisa con le versioni console e PC di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare III è sufficiente accedere al gioco utilizzando il proprio ID Activision. In questo modo la maggior parte dei contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone sarà trasferita.

Per i giocatori che utilizzano iPhone 15 Pro e iPad con chip M1 o successivi, il gioco include una modalità “Grafica massima” che funziona in 2K con texture migliorate, illuminazione, distanza di renderizzazione e caching della risoluzione.

Call of Duty: Warzone Mobile richiede iOS 16/iPadOS 16 o versione successiva per il corretto. Il è disponibile per il pre-ordine su App Store dal novembre 2022, quando Activision mirava originariamente a un rilascio a maggio 2023. Più di 50 milioni di giocatori si sono già pre-registrati, anche se adesso è finalmente disponibile al download per chiunque soddisfi i requisiti.

Per prepararvi al meglio a Call of Duty: Warzone Mobile vi consigliamo di leggere questo articolo dove approfondiamo il sistema di controlli: il titolo, infatti, beneficia del supporto a diversi pad bluetooth, così da offrire una esperienza videoludica simile a quella che si otterrebbe su una qualsiasi console.

Ora che è disponibile per scaricare Call of Duty: Warzone Mobile non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo. Per tutte le altre informazioni sul gioco, invece, vi rimandiamo direttamenete a questo.

Ricordiamo che il videogioco di guerra più famoso di sempre ha compiuto venti anni nel 2023: nato come un omaggio al film di Steven Spielberg, oggi è diventato qualcosa di completamente diverso.