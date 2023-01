Rubato il software Cellebrite per hackerare iPhone

Cellebrite è una società israeliana che si è fatta notare per strumenti offerti ad agenzie governativi e forze dell’ordine che consentono di “hackerare” iPhone e dispositivi Android: in sostanza gli strumenti software di questa società possono superare senza problemi le protezioni di sicurezza della stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo. Questo anche se non è dato sapere con certezza fino a quelle versione di iOS gli strumenti di Cellebrite sono in grado di sbloccare iPhone.

Il braccio di ferro che negli scorsi anni ha visto contrapposte Apple e FBI ha dimostrato che la protezione integrata del telefono non è una panacea: se le forze dell’ordine vogliono accedere a un dispositivo, in un modo o nell’altro prima o poi riescono a farlo. L’azienda israeliana dovrebbe – in teoria – offrire strumenti utili alle forze dell’ordine, ma nessuno può impedire che questi siano usati, ad esempio, per pedinare e intercettare dissidenti, ricavando informazioni cancellate e, in alcuni casi, estrapolando dati anche da dispositivi bloccati.

Ora si è scoperto che il software di Cellebrite e un software simile di un competitor svedese che si chiama MSAB, è stato trafugato. I dettagli sono stati resi noti da Enlace Hacktivista, organizzazione che ha pubblicato 1,7 TB di dati interni di Cellebrite e della concorrente svedese MSAB.

Dal “leak” (un corposo archivio compresso da 1TB condiviso via Torrent rilanciato da DDoSecrets) è possibile ricavare il pacchetto con tutto quanto tiene in piedi l’infrastruttura venduta da Cellebrite. Sono presenti le traduzioni dei tool in varie lingue (italiano compreso), le mappe per le varie funzioni relative alla geolocalizzazione, PDF tecnici dell’azienda, per i clienti, con indicazioni su come implementare le proprie tecnologie con i dispositivi target, esempi di collegamento mediante cavo USB, operazioni forensi da effettuare su telefoni privi di batteria o senza cavo elettrico.

