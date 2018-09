Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber

Le istruzioni per configurare Apple Watch 4 Cellular e Apple Watch 3 Cellular con il servizio Vodafone OneNumber e telefonare direttamente con lo smartphone di Apple

Finalmente Apple Watch LTE è disponibile in Italia: in questo articolo vediamo come configurare Apple Watch 4 Cellular e Apple Watch 3 Cellular con il servizio Vodafone OneNumber. Nel momento in cui scriviamo questo è l’unico operatore e l’unica offerta che permettono di connettere direttamente Watch LTE alla rete cellulare.

In questo modo possiamo telefonare, navigare, usare le app di Watch, ricevere le notifiche e ascoltare la musica in streaming direttamente dal polso con Watch anche quando l’indossabile non è connesso via Bluetooth a iPhone. Quando facciamo sport, siamo in piscina o usciamo per una passeggiata è possibile lasciare a casa iPhone e rimanere sempre raggiungibili telefonicamente e connessi grazie ad Apple Watch.



I requisiti

In pratica per poter configurare Apple Watch 4 e Watch 3 Cellular per connettersi direttamente alla rete cellulare occorre essere clienti privati Vodafone con una ricaricabile o un abbonamento. Il piano telefonico deve includere il traffico dati 4G. Ricordiamo che Vodafone OneNumber è compatibile solo con iPhone 6, Watch 3 e successivi, funzionanti con i sistemi operativi Apple più recenti, quindi iOS 12 e watchOS 5.

Quanto costa Vodafone OneNumber

Prima di configurare Apple Watch 4 o Watch 3 Cellular occorre attivare l’offerta Vodafone OneNumber. Costa 5 euro al mese che si vanno ad aggiungere al piano che già paghiamo per il telefono. Una volta attivata in pratica abbiamo un solo numero di telefono e un solo piano tariffario, lo stesso del nostro iPhone, utilizzabili anche su Watch.

A partire da venerdì 21 settembre per 6 mesi chi attiva Vodafone OneNumber ottiene 3 mesi gratis. Inoltre, grazie alla campagna di lancio in corso, chi attiva VodafoneOne Number entro il 14 ottobre ottiene 5 GB di traffico dati aggiuntivi che si possono utilizzare indifferentemente dal telefono o da Apple Watch.

Come attivare Vodafone OneNumber

Il servizio Vodafone OneNumber si può attivare in diversi modi. Oltre che nei negozi Vodafone è possibile farlo personalmente ovunque ci troviamo tramite l’app My Vodafone, via Internet dal portale Vodafone.it e anche partendo direttamente dall’app Watch su iPhone.

Per procedere con l’attivazione vengono richieste le nostre credenziali di accesso per il portale Fai da te di Vodafone.it, quindi meglio recuperare username e password prima di cominciare. Naturalmente chi non è ancora registrato sul portale Vodafone o ha dimenticato le credenziali può creare l’account (o recuperare i dati dimenticati) partendo dal sito Vodafone.it



Come configurare Apple Watch 4 o Watch 3 Cellular con Vodafone OneNumer

Accendi Apple Watch e tieni vicini tra loro Apple Watch e iPhone: attendi che sullo schermo del telefono venga visualizzato il messaggio “Per configurare questo Apple Watch, utilizza iPhone”. A questo punto seleziona Continua. Se il messaggio non compare, è possibile andare direttamente sull’app Watch disponibile per iPhone. Se non è installata si scarica da App Store Configura le impostazioni base di Apple Watch Associa il tuo numero e la tua offerta all’Apple Watch selezionando Configura piano dati cellulare Attiva Vodafone OneNumber accedendo con le tue credenziali (username e password) del Fai da te. Concludi la configurazione di Apple Watch Attendi l’SMS di attivazione di Vodafone OneNumber Ora Apple Watch 4 o Watch 3 sono pronti per telefonare e accedere a internet anche quando l’orologio non è collegato a iPhone.



Dove si può usare Vodafone OneNumber

Vodafone OneNumber è valida e funziona solo in Italia. Questo significa che quando viaggiamo in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo Apple Watch si può usare per telefonare e accedere a Internet solo quando si trova in prossimità di iPhone e connesso al telefono tramite Bluetooth.

Per tutte le notizie su Apple Watch vi rimandiamo a questa sezione di Macitynet che raccoglie tutte le ultime novità, trucchi e consigli. Per un articolo che riassume tutto sul nuovo Apple Watch 4 vi rimandiamo a questa pagina.