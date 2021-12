Come scaricare musica su Apple Watch da Spotify e Apple Music

Se avete da poco ricevuto un Apple Watch, magari scartato durante le vacanze di Natale, e siete amanti della musica, apprezzerete certamente la possibilità di ascoltare canzoni dal polso, senza l’ausilio di iPhone. Ecco come ascoltare musica su Apple Watch senza iPhone.

Anzitutto, è bene specificare che Apple Watch permette di riprodurre musica in streaming e podcast, non solo dai servizi Apple, come Apple Music per l’appunto, ma anche da altre piattaforme bene noto, come ad esempio Spotify, che è una delle più utilizzate. Ovviamente, se desiderate riprodurre musica in streaming senza l’ausilio di iPhone dovrete optare per un modello di Apple Watch con connessione dati.

Fortunatamente, però, sia Apple Music, che Spotify ( premium) consentono di salvare la musica direttamente sull’orologio, e quindi di ascoltarla offline, e questo indipendentemente dal fatto che si abbia o meno un Apple Watch modello cellulare. In altri termini, salvando la musica sul proprio Apple Watch, sia solo GPS, che Cellular, potrete ascoltarla senza iPhone al seguito. Ecco come fare.

Come scaricare musica su Apple Watch

Da Apple Music

Se siete utenti Apple Music, è possibile gestire la propria musica scaricata tramite l’app Watch installata su iPhone. E’ sufficiente aprire l’app e recarsi all’interno della sezione “Musica”. Da qui è disponibile un pulsante per aggiungere brani sull’orologio, tramite la voce Aggiungi Musica.

Non solo, c’è anche un’impostazione per scaricare automaticamente gli album e le playlist ascoltate di recente, in modo da averle sempre a disposizione dal polso.

Sempre da questo schermata è possibile in tutta facilità scegliere album o playlist specifici da salvare. Basta premere il grande pulsante “+” per vedere la libreria a disposizione di Apple Music.

Da qui, dopo aver scelto l’album desiderato, si dovrà premere un altro pulsante “+” per scaricare l’app sul proprio orologio.

Da considerare, però, che il trasferimento della musica si avvia effettivamente solo quando Apple Watch è in carica. Dunque, per rendere effettiva la sincronizzazione sarà necessario toglierlo dal polso, e posizionarlo sulla basetta di ricarica.

Da Spotify

Anzitutto, è bene sapere che lato Spotify è possibile archiviare circa 10 ore di musica, o anche più, sullo smartwatch, con il limite di download per ciascuna playlist pari a 50 brani. Inoltre, non è possibile scaricare singoli brani, ma al più si potranno inserire in una playlist e scaricare quest’ultima.

Ed allora, ecco i passaggi per ascoltare la musica su Apple Watch offline su usate spotify. E’ ancor più semplice, essendo sufficiente accedere a un album, playlist o a un podcast dal proprio smartphone, e toccare tocca l’icona con i tre puntini.

In questa schermata è presente una opzione “scarica su Apple Watch”, contrassegnata dall’icona contenente un cerchio con una freccia verso il basso. Dopo averla selezionata, dal proprio Apple Watch è possibile accedere alla sezione sezione “download”, all’interno della quale sarà possibile selezionare la canzone da ascoltare anche in assenza di iPhone e anche senza una connessione a internet disponibile.

Per tutti i tutorial che riguardano direttamente Apple Watch il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutte le guide su iPhone e iPad partite da questa pagina.