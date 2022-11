I migliori libri per imparare e amare il francese

C’è chi dice che il francese sia la lingua che gli italiani amano di più. Studiata per secoli nelle nostre scuole, amata da molti, frequentata per tanti motivi, dal turismo al lavoro, è una lingua “cugina” e più vicina dell’inglese, che può dare grandi soddisfazioni a chi decide di impararla.

Questo non solo perché si possono vedere film e leggere giornali (e siti) molto belli, ma anche perché apre la porta a una letteratura che è incredibile, ricchissima e ancora oggi molto ampia e variegata. Infine, con il francese si gira il mondo perché è una delle lingue più parlate, dopo lo spagnolo, l’inglese e ovviamente il cinese. Senza contare che “suona” amica molto più dell’inglese.

E allora cosa aspettate? Imparate il francese e leggete un po’ di romanzi e poesie indimenticabili in lingua originale. Mettiamo le grammatiche e gli esercizi in fondo e prima i libri che vi faranno impazzire e desiderare di aver già imparato la lingua di Marcel Proust e di Victor Hugo

A la recherche du temps perdu: Coffret en deux volumes

Sono i giorni di Marcel Proust, del centenario della sua morte, e l’idea di imparare il francese è già giustificata da questo incredibile capolavoro della letteratura europea del Novecento. Enorme, fluviale, dentro c’è tutto: questa edizione Pléiade in due volumi senza apparato critico (c’è un’altra edizione di quattro volumi che è più complessa e ricca) è il sogno di qualsiasi amante della cultura del Novecento. Una buona ragione per imparare il francese? Leggere la Recherche.

Vingt mille lieues sous les mers

Oggi forse non lo pensiamo come un campione della letteratura francese, eppure Jules Verne ha fatto di più per la diffusione della lingua, dell’idea di avventura e di proto-fantascienza della maggior parte degli altri autori messi tutti assieme. Una lettura leggera e affascinante: le avventure del capitano Nemo sul Nautilus con il professore Aronnax, il suo servitore Conseil e il canadese Ned Land.

Bel Ami

Questa edizione del più famoso romanzo di Guy de Maupassant è del 1885 ed è molto ricca grazie a una biografia dettagliata e a un apparato critico di tutto rispetto. Il bel-ami è un ganimede, un tombeur des femmes capace di far innamorare tutte le ragazze. Il romanzo è una tiratissima e feroce messa in ridicolo della scena giornalistica parigina della fine del XIX secolo. Meraviglioso.

Notre-Dame de Paris

Forse uno dei romanzi più noti di Victor Hugo e certamente una straordinaria messa in scena e ritratto della Parigi medioevale che la storia della letteratura abbia mai visto. E soprattutto della sua cattedrale, Notre-Dame, la nostra dama, maestosa e austera, con una favola al suo interno che non ha smesso di affascinare generazioni e generazioni di lettori e di interpreti: Quasimodo, la bella Esmeralda: un capolavoro.

La peste

Forse uno degli autori moderni più amati e complessi, Albert Camus con questo breve romanzo racconta una vicenda fulminante, spietata, indimenticabile. Il centro è ancora una volta quell’incrocio di mondo, quella capitale culturale e imperiale che è Parigi, il centro del pensiero dei francesi. E il romanzo è durissimo, indimenticabile. Insieme a L’étranger, quanto di meglio abbia scritto Camus.

Réglez-lui son compte !; Laissez tomber la fille ; Les souris ont la peau tendre ; Mes hommages à la donzelle ; Du plomb dans les tripes ; Des dragées … la morgue ; Descendez-le à la prochaine: 01

Regaliamoci un momento di relax: il primo dei venti e passa tomi che raccolgono tutti romanzi di Frederic Dard dedicati a San-Antonio, da noi Sanantonio, il commissario della polizia parigina che viene coinvolto in avventure straordinarie. Qui si comincia dal principio, dal primo romanzo del 1949, in cui San-Antonio è senza i suoi abituali compagni ed è più spia che poliziotto, anche perché ci sono i nazisti che stanno ancora occupando la Francia. In Italia Sanantonio ha avuto alcune traduzioni spettacolari, ma è in francese che il genio linguistico oltre che narrativo e popolare di Frederic Dard ha dato il suo meglio.

Le Mie Prime 200 Parole in Francese: Imparare il francese per bambini 3-10 anni. Ediz. a colori con Attività Extra!

Abbiamo detto che avremmo tenuto i manuali alla fine. Ma prima regaliamoci un momento per pensare ai nostri figli e ai bambini dai 3 ai 10 anni. Le Mie Prime 200 Parole in Francese è un libro di grandi dimensioni per bambini e, siccome non è mai troppo presto per imparare il francese, facciamo loro un regalo e portiamoli ad abbracciare questa fantastica lingua.

IMPARARE IL FRANCESE: La guida completa per imparare il Francese velocemente e in modo semplice. Contiene grammatica e sintassi.

Libro per principianti che desiderano “crescere” nelle loro competenze linguistiche e imparare a parlare un buon francese, fare conversazione, crescere nella scoperta di una lingua che spesso si è studiata a scuola e poi è stata dimenticata e soppiantata malamente dall’inglese. Dalla sintassi, alla costruzione di una frase per esprimersi e fare conoscenza in maniera corretta. Grammatica, verbi, numeri e lessico per non tralasciare nessun aspetto. Il capitolo finale comprensivo di glossario e pronuncia delle parole, rende tale libro uno strumento indispensabile.

IMPARARE IL FRANCESE: Il Sistema Veloce in 16 Giorni Per Imparare il Francese Attraverso il Metodo Induttivo, Apprendendo Tanti Nuovi Termini in Maniera Semplice e Divertente!

Ci sono vari percorsi grazie ai quali è possibile imparare una lingua. E poi ce ne sono alcuni, come questo del professor Leonardo Ricci, che dovrebbe essere il migliore. Almeno, così sostiene il predetto docente e alcuni dei commenti portano una valutazione più che positiva di questo metodo shock per apprendere la lingua e raggiungere i risultati sperati: fatti e non promesse, sostiene Ricci. Si impara il francese da zero a 100 in soli 16 giorni.

Francese completo. Grammatica & Esercizi

Un libro ben più lento, il corso completo di lingua permette di imparare la grammatica e fare gli esercizi in maniera lineare e senza strappi. Una grammatica completa con oltre 1500 esempi tradotti, spiegati e commentati in modo informale per risolvere i dubbi, approfondire le competenze linguistiche… ed evitare gli errori tipici degli italiani. Un eserciziario completo con utili schemi e riepiloghi grammaticali per verificare le conoscenze acquisite e con tutte le soluzioni e i punteggi per un’autoverifica.

Il grande quaderno d’esercizi per imparare le parole del francese 1.2.3

Per imparare una lingua ha successo chi segue una strada paragonabile a quella degli atleti: paga l’esercizio. In questo caso, molto esercizio. Le regole della grammatica non bastano: per comunicare bisogna riempire le frasi con le parole giuste. La serie dei Quaderni d’esercizi assicura la padronanza dei vocaboli francesi indispensabili. Questo Grande Quaderno è costruito intorno a circa 600 parole scelte in diverse aree tematiche: per memorizzarle e non dimenticarle più, basta risolvere i 450 esercizi e giochi, tutti divertenti e ben calibrati. Alla fine del percorso-gioco sarete padroni del lessico essenziale.

Asterix le gaulois

Chiudiamo come d’abitudine con una bella sorpresa: cosa meglio di uno dei più importanti fumetti al mondo, amato da grandi e piccini, per imparare il francese? Visto che Goscinny & Uderzo sono considerati tra i più grandi autori di fumetti al mondo, le avventure dei membri di un piccolo villaggio della Gallia francese che non ne vuol sapere di arrendersi alla conquista romana, vera spina nel fianco di Giulio Cesare, si possono e si devono gustare nella loro lingua originale. Buona lettura.

