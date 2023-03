Con ChatGPT mandate in pensione Siri, come fare

Da mesi non si parla altro che di ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning, servizio sviluppato da OpenAI e specializzato nella conversazione con gli utenti, una IA alla quale è possibile chiedere di tutto e di più, con domande anche complesse e articolate.

I vari assitenti vocali Siri, Alexa, Cortana e compagnia cantante sembrano indietro anni luce in termini di risposte rispetto a quello che è possibile ottenere con ChatGPT, e sarebbe decisamente interessante avere l’IA di OpenAI al posto di Siri. Detto, fatto: si può fare! Con alcune limitazioni, ma si può fare, ecco come procedere:

Come avere ChatGPT al posto di Siri

Il trucco consiste nel creare uno shortcut, un comando rapido dal quale richiamare ChatGPT dalla Home o con un comando vocale del tipo: “Ehi Siri, ChatGPT”.

Prima di poter attivare il comando rapido bisogna ottenere l’accesso con le “chiavi” OpenAI API: nulla di particolarmente complesso, seguendo questi passaggi:

Dall’iPhone andate su https://platform.openai.com/ e se non siete già registrati, registratevi oppure eseguite il login usando un account Google o Microsoft. Fate tap (premete) sull’icona in alto a destra con le tre lineette, scegliete l’icona con il vostro Avatar e poi “View API keys”. Selezionate “Create new secret key” e copiate negli Appunti (nella memoria del telefono) la chiave mostrata sullo schermo

Ora che abbiamo a disposizione questa chiave, possiamo installare ChatGPT sull’iPhone, o meglio una scorciatoia:

Andate a questo indirizzo Scorrete fino a individuare la sezione “ChatGPT Siri 1.2” e “tappate” (cliccate) su “English version” (non vi preoccupate, funzionerà anche con l’italiano). Si apre una finestra che offre la possibilità di aggiungere il comando rapido: fate tap su “Configura comando rapido”, incollate dagli Appunti la chiave ottenuta in precedenza e scegliete “Aggiungi comando rapido”.

Nell’elenco dei comandi rapidi (sezione “Comandi rapidi”) adesso dovremmo vedere “ChatGPT 1.2”

Adesso possiamo richiamare ChatGPT semplicemente con la voce, uando il comando “Hei Siri, ChatGPT 1.2”.

Siri, o meglio ChatGpt, risponderà con il messaggio in inglese “I’m here, always at your service” (questo messaggio può essere modificato e personalizzato a piacere, anche in italiano).

Possiamo a questo punto cominciare a chiedere quello che vogliamo; esempio “Mostrami la ricetta degli spaghetti alla carbonara”, per ottenere una ricetta, oppure “Fammi un riassunto della seconda guerra mondiale stile 5a elementare”, e centinaia, migliaia di altre domande che possiamo fare all’IA di ChatGPC.

Il comando rapido non è ancora perfetto ma il meccanismo è promettente e consente di capire cosa sarà possibile ottenere con assistenti vocali combinati con funzionalità di intelligenza artificiale: risposte più complete, una nuova esperienza di chat e la possibilità di generare contenuti.

Uno sviluppatore ha pensato bene di provare l’Intelligenza Artificiale linguistica GPT-3, evoluzione di GPT, nella gestione della casa smart (qui i dettagli) e come assistente vocale.

