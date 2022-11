Come verificare se AirPods Pro sono idonei alla sostituzione

Se i vostri AirPods Pro di prima generazione non funzionano come dovrebbero, non tutto è ancora perduto perché potrebbero rientrare nel programma di sostituzione gratuito di Apple.

Questo servizio è stato autorizzato dall’azienda per alcuni modelli che sono stati comprati (quindi fa fede la data di acquisto sullo scontrino/fattura) non più di tre anni fa e riguarda soltanto i modelli su cui si riscontrano determinati problemi.

I problemi

Nello specifico sono idonei alla sostituzione gli AirPods Pro di prima generazione su cui non funziona la cancellazione del rumore, oppure che rilevano una perdita dei bassi o che riproducono una specie di crepitio, oppure quelli nei quali si rileva un aumento dei suoni di sottofondo.

Requisiti

Le unità interessate sono state prodotte prima di ottobre 2020, ma siccome non c’è un numero di serie a cui fare affidamento, per richiedere la sostituzione gratuita è importante che gli AirPods Pro di prima generazione (sono quindi esclusi i modelli successivi) siano stati acquistati non più di tre anni dal momento in cui si contatta il servizio clienti.

Cosa fare

Se quindi siete in possesso di questi specifici auricolari, li avete comprati negli ultimi tre anni e vi riscontrate almeno una di queste problematiche, potete contattare il supporto Apple e fissare un appuntamento: a quel punto sarà l’azienda a decidere se, dopo un attento esame, sono idonei per questo programma di sostituzione. Potrebbe sostituire un solo auricolare, oppure entrambi.

Nota bene

Precisiamo che la custodia di ricarica non fa parte del programma di sostituzione gratuito di Apple, quindi vengono sostituiti soltanto gli auricolari, inoltre la sostituzione non ne estenderà la garanzia.

E se AirPods Pro non sono idonei alla sostituzione?

Se i vostri auricolari AirPods Pro di prima generazione presentano uno di questi problemi ma non sono idonei per la sostituzione, potete provare a ricontrollare lo stato delle batterie inserendo gli auricolari nella custodia e aprendo il coperchio vicino al vostro iPhone e verificare che il Bluetooth non sia disattivato (Impostazioni > Bluetooth). Inoltre potete dare una pulita all’altoparlante e alle griglie del microfono: in casi estremi tentate il ripristino degli AirPods.