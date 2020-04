Apple ha rilasciato iOS 13.4.1 per l’iPhone SE

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 13.4.1 per iPhone SE, update che da ora è subito disponibile per gli utenti non appena hanno modo di mettere mani sul nuovo iPhone. Come sempre gli utenti iPhone possono installare gli aggiornamenti selezionando Impostazioni e da qui la voce “Generali” e “Aggiornamento software”.

iOS 13.4.1 è stato già rilasciato per i precedentri modelli di iPhone. Nelle note di rilascio Apple spiega che “è stato risolto un problema per cui i dispositivi con iOS 13.4 non potevano partecipare a chiamate FaceTime insieme a dispositivi con iOS 9.3.6 e versioni precedenti o OS X El Capitan 10.11.6 e versioni precedenti” e che – “è stato risolto un problema con l’app Impostazioni che impediva la scelta del Bluetooth dal menu delle azioni rapide sulla schermata Home.

L’iPhone SE si seconda generazione è stato presentato il 15 aprile; vanta display Retina HD da 4,7”, Touch ID, chip A13 Bionic resistenza all’acqua e alla polvere. È disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED, ed è orninabile da venerdì 17 aprile con prezzi di listino che partono da €499.