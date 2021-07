Con FL Studio Mobile registrate musica su iPhone, iPad e Mac

Se con GarageBand non vi trovate a vostro agio, provate FL Studio Mobile: si tratta di un’applicazione pressoché sovrapponibile perché permette di creare e salvare progetti musicali di tipo multitraccia su iPhone, iPad e Mac. Non c’è bisogno di un Mac con M1 perché Image Line Software, l’azienda che c’è dietro lo sviluppo di questo software, ha realizzato una versione appositamente progettata per i tre dispositivi Apple.

E’ possibile registrare l’audio direttamente dall’app sfruttando i microfoni integrati o una periferica esterna collegata al dispositivo, oppure si possono importare i file audio da app e servizi esterni. Include una serie di campionature e preset che si possono richiamare all’occorrenza e mette a disposizione una serie di moduli per gli effetti. C’è il supporto per il trackpad e il mouse nel caso di utilizzo su Mac e offre anche sintetizzatori, drum kit e beat loop già pronti per cominciare a comporre musica fin da subito. C’è inoltre il supporto ai controller MIDI in modo tale da poter collegare anche una tastiera o un’altra periferica esterna e dall’interfaccia è possibile richiamare il mixer dal quale gestire bus, effetti, pan e regolare il volume.

Tutte le registrazioni possono essere salvate ed esportate in file WAV, MP3, AAC, FLAC o MIDI e si possono condividere anche tramite WiFi oppure caricarle sul cloud. L’interfaccia utente è personalizzabile e si adatta a tutte le risoluzioni e dimensioni degli schermi utilizzati, e per suonare direttamente dal dispositivo senza usare periferiche esterne ci sono la tastiera virtuale e i drumpads.

FL Studio Mobile costa 14,99 euro e include anche una serie di acquisti in-app, con prezzi che vanno dai 1,09 euro ai 4,49 euro, che permettono di potenziare l’app con strumenti e campionature aggiuntive a disposizione dell’utente. Anche senza di questi è comunque completamente utilizzabile perché include tutti i moduli Instrument compresi Drum Sampler, DirectWave Sample Player, GMS (Groove Machine Synth), Transistor Bass, MiniSynth e SuperSaw e i moduli Effect tra cui Analyzer (visual), Auto Ducker, Auto-Pitch (correzione dell’intonazione), Chorus, Compressor, Limiter, Distortion, Equalizzatore parametrico, Equalizzatore grafico, Flanger, Reverb, Accordatore (Chitarra/Voce/Inst), High -Filtri Pass/Low-Pass/Band-Pass/Formant (Vox), Delay, Phaser e Stereoizer.

L’app è disponibile su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Mac e nella versione attuale, la 3.6.1, richiede 225 MB di spazio libero. Si può installare su iOS 12, iPadOS 12 e macOS 10.15 e versioni successive di ciascun software.