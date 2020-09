Con Garmin onDeck sempre connessi con la propria imbarcazione

Garmin Italia ha annunciato onDeck, il nuovo sistema che permette la gestione ed il controllo da remoto dell’imbarcazione.

Il modulo “black box” in questione consente di controllare fino a 5 utenze e ricevere aggiornamenti sulla tensione della batteria, le attività di sentina, le variazioni di temperatura, lo stato di alimentazione della banchina ed in generale di tutti i sensori NMEA 2000 interfacciati, il tutto tramite smartphone o tablet grazie all’app (gratuita) ActiveCaptain.

Avete mai pensato di poter accendere il frigorifero dell’imbarcazione direttamente da casa o dall’ufficio? Ora si può fare.

Con onDeck, riferisce Garmin, è possibile avere il pieno controllo della propria barca ovunque ci si trovi, così da poter monitorare costantemente la situazione ed essere in grado di organizzare l’esperienza in mare ancora prima di salire a bordo.

Tra le funzioni principali spiccano la possibilità di configurare gli allarmi e le notifiche sul cambio di stato dei sensori collegati, come ad esempio impostare un segnale di allarme per un sensore di sicurezza attivo o per lo spostamento della propria imbarcazione: il sensore GPS integrato infatti, consente di personalizzare un’area di Geofencing oltre la quale non è possibile uscire senza far scattare la notifica di allarme.

Grazie ad un processo di archiviazione sul Cloud, tutti i dati ricevuti dall’imbarcazione saranno archiviati fino a 30 giorni e, tramite la copertura globale 3G/4G di GTB 10 OnDeck Hub (è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento), saranno a disposizione in qualsiasi momento.

Una batteria di backup integrata nel sistema OnDeck, garantisce il funzionamento in autonomia fino a 48 ore dopo l’esaurimento o lo scollegamento della batteria di bordo.

onDeck è indicato come sistema intuitivo e facile da installare ma richiede il supporto di un tecnico specializzato per trovare la posizione ottimale e l’orientamento perfetto per sfruttare a pieno funzioni come il Wifi integrato e la precisione massima del segnale grazie all’antenna GPS integrata.

Due le tipologie di abbonamento disponibili, con piano annuale o mensile. Il modulo black box è compatibile con i chartplotter della serie GPSMAP 722/922/1222 Plus e la serie di maxi-display GPSMAP 8400.

Il prezzo di onDeck è di 899,00 € IVA inclusa. Nella confezione è incluso l’hub OnDeck, un sensore antintrusione, un sensore di temperatura, un sensore di tensione, un interruttore a relè (12V), il cavo di alimentazione e i cavi di connessione alla rete di bordo.