Con iPadOS 16.4 il supporto per inclinazione e azimut al passaggio di Apple Pencil

Tra le novità di iPadOS 16.4, è stato aggiunto il supporto per inclinazione e azimut al passaggio di Apple Pencil, consentendo di vedere un’anteprima del tratto da ogni angolazione prima di disegnarlo in Note e nelle app supportate su iPad Pro 11′ (4ª generazione) e iPad Pro 12,9′ (6ª generazione).

La novità in questione è utile agli artisti per vedere un’anteprima del tratto, rendendo l’iPad ancora più comodo e utile per chi disegna.

Leslie Ikemoto, direttore Apple responsabile Input Experience, e Stephen Tonna, direttore di Apple responsabile Platform Product Marketing, hanno parlato con TechCrunch del supporto per inclinazione e azimut. Usando l’app Procreate come esempio, Ikemoto ha spiegato che l’utente ora può vedere esattamente dove appare il segno quando l’Apple Pencil si trova sul display.

“Se osservate Procreate, ha il pennello penna che è piccolo e sottile quando siete perpendicolari al display. Con Inclinazione e Azimuth, Procreate può riprodurre esattamente il profilo del segno che state per fare impostando il pennello penna, un enorme acceleratore per i loro utenti”.

Tonna ha riferito che Apple “ascolta sempre il feedback degli utenti” e studia anche cose alle quali “i nostri clienti non avevano neanche pensato”.

Il team che si occupa di Apple Pencil a quanto pare a ottobre partecipa puntualmente a un evento denominato “Inktober”, disegnando e dipingendo nel corso del mese, anche gli elementi del gruppo che non hanno particolari abilità artistiche.

La nuova funzionalità offerta con l’aggiornamento di iPadOS, funziona con app quali Note e app di terze parti come Procreate. “Volevamo la modalità hover il più facilmente possibile da adattare”, ha riferito Ikemoto, e per questo è stata progettata per consentire di sfruttare API già usate con il trackpad della Magic Keyboard, permettendo di usare la funzionalità automaticamente con qualsiasi app che supporta l’interazione con puntatore nell’UI e ulteriori perfezionamenti possibili mediante il riconoscimento della gesture di hover nell’UI. Si tratta, come abbiamo spiegato qui, di una nuova modalità di interazione offerta con gli iPad Pro con M2 in grado di rilevare automaticamente quando Apple Pencil si sta avvicinando al display permettendo di “vedere un’anteprima del tratto” prima che la punta tocchi effettivamente il display.