Con l’app Trainline orari dei treni e ritardi sempre sotto controllo

Trainline è l’app per chi viaggia in treno o in pullman e vuole avere informazioni su ritardi e soppressioni in tempo reale, prima e durante il viaggio, a portata di iPhone o iPad. Spostarsi in treno o in pullman, con Trainline può essere più semplice, diventando un’esperienza smart: dall’acquisto del biglietto all’arrivo alla stazione meta del proprio viaggio, l’utente potrà avere sempre tutti i riferimenti dei propri spostamenti.

L’obiettivo di Trainline è quello di offrire agli utenti una esperienza di viaggio confortevole, tramite servizi digitali per pianificare, acquistare, gestire e controllare i propri spostamenti in treno.

Con pochi tap, utilizzando Trainline, è possibile accedere a una vasta gamma di biglietti per pullman e treni, scoprire orari e tariffe senza dover navigare tra siti diversi, consultare le informazioni in tempo reale circa lo stato dei treni e dei mezzi di trasporto di Trenitalia (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Regionali), Thello, Italo, Fiumicino Express, Baltour, Marozzi, Autostradale, Marino, Prestia, Terravision, Cilento, SENA, Appennino, SitBus, Lamezia Multi Servizi e Pugliairbus.

Proprio il controllo in tempo reale dello stato dei treni è la funzione più nuova di Trainline: segnala all’utente ritardi e soppressioni prima e durante il viaggio.

Interessante, soprattutto per i pendolari, è la possibilità di avere sempre a disposizione con pochi tap il numero del proprio treno e il binario di arrivo e di partenza, informazioni utili per evitare di cercare il tabellone degli orari. Inoltre, è disponibile anche un live tracce che permette di visualizzare la posizione del treno durante il tragitto, con l’indicazione delle fermate, dell’itinerario e dell’orario di partenza e arrivo previsto per ciascuna stazione.

Trainline, disponibile anche in italiano, si può scaricare gratuitamente da App Store. Richiede iOS 10.0 o versioni successive ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.