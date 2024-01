Con lo sconto sul kit Tado risparmiate due volte

Vi abbiamo dato notizia dello sconto la prezzo minimo del termostato Tado. Oggi vi segnaliamo la disponibilità ad un prezzo mai visto in precedenza, 249,99€, il kit Tado, che include oltre al termostato anche tre teste termostatiche utili per controllare altrettanti termosifoni. Un modo per risparmiare due volte: una sull’acquisto e poi sul riscaldamento.

Del termostato abbiamo già detto abbondantemente (e scritto in una recensione). Si collega via Ethernet al router di casa e da qui con una connessione proprietaria al gateway che gestisce il relais caldaia e alimentato a batteria. Tra i vantaggi segnaliamo l’ottima integrazione con controllo condizionatore sempre di tado, l’ottimo sistema di intelligenza artificiale e la gestione ottimale del geofencing con molteplici inquilini.

L’integrazione in HomeKit oltre ad Alexa e Assistente Google è un valore aggiunto per un prodotto che può così essere agevolmente controllato con i propri iPhone, iPad e dispositivi connessi in casa, anche mediante l’uso della sola voce sfruttando l’assistente vocale Siri.

La versione che trovate nel pacchetto è il tado kit base che funziona su impianti con termostato cablato con caldaia combinata (ad esempio senza serbatoio esterno dell‘acqua calda). C’è anche l’Internet Bridge che si collega al router; questo, tramite la rete wireless.

Oltre a questo ci sono, appunto, anche tre teste termostatiche che potrete montare su qualunque valvola tradizionale. Ciascuna valvola ha 6 adattatori per termosifoni di diverse marche, e le pile.

Si installano facilmente. Basta seguire le istruzioni contenute nell’app che guidano passo dopo passo; inoltre, il dado in metallo garantisce una tenuta sicura.

Offrono: geolocalizzazione migliorata, adattamento delle condizioni meteorologiche, statistiche, report dei risparmi energetici, controllo multistanza (in questo caso sono necessari più termostati intelligenti), funzione per aumentare il riscaldamento, funzione antigelo e blocco bambini.

Il pacchetto a prezzo pieno costerebbe 460 euro. Ma grazie alla offerta di oggi lo pagate solo 249,99€.

Eventualmente potete comprare in sconto anche singolarmente le tre teste termostatiche (149,99€ )e il termostato smart (99,99€).